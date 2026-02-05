México ‘está de moda’: destaca en top de turismo global

México “se está poniendo muy de moda”, y para muestra es que hoy destaca en el top de países con mayores ingresos por turismo internacional, al registrar $33,000 millones de dólares anuales.

Con esa cifra se ubica en el lugar 16 del ranking global de la ONU Turismo.

Este desempeño confirma la relevancia del sector como una fuente estratégica de divisas para la economía nacional.

De acuerdo con el ranking de dicho organismo, Estados Unidos lidera la lista mundial, con ingresos por $215,000 millones de dólares anuales, consolidándose como el principal mercado turístico a nivel internacional.

Le siguen España, con $106,500 millones de dólares; Reino Unido, con $82,500 millones; y Francia, con $77,000 millones de dólares.

El listado además evidencia la presencia de destinos consolidados como Italia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Japón, cuyos ingresos se sitúan entre los $54,000 y $59,000 millones de dólares.

En tanto, Australia y Canadá completan el top 10, con montos cercanos a los $50,000 millones de dólares.

En este contexto, los ingresos por turismo internacional están determinados por factores como el número de visitantes, el gasto promedio y la infraestructura de los destinos.

Para México, permanecer dentro del ranking global representa una oportunidad para fortalecer el impacto del turismo en la economía nacional y avanzar en la captación de mayores ingresos.

Los principales turistas que visitan el país provienen mayoritariamente de Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, de mercados latinoamericanos como Colombia y Argentina, así como europeos, entre ellos el Reino Unido.

Estos países concentran la mayor parte de las llegadas vía aérea, buscando principalmente destinos de playa, cultura y pueblos mágicos.

Datos al primer semestre de 2025 arrojan que el 77% de las entradas aéreas se concentraron en los mercados norteamericanos, consolidando a Estados Unidos y Canadá como los líderes indiscutibles.

No obstante, también se observa un crecimiento en mercados emergentes como Italia, China y Corea del Sur.

Vienen más proyectos para el país

El empuje a proyectos turísticos en el país seguirá durante los siguientes meses.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo a nivel federal, la Cartera de Inversión Turística, al corte de diciembre de 2025, asciende a un total de $36,735 millones de dólares, e incluye inversiones públicas, privadas y mixtas.

Ese monto corresponde a la ejecución de un total de 700 proyectos en el ramo.

Se observa que la entidad con mayor participación en derrama económica es Nayarit, que suma $7,135 millones de dólares, correspondientes a un total de 18 proyectos.

Sin embargo, al hablar del número de proyectos, el que concentra la mayor cantidad es Tamaulipas, con 79 proyectos en cartera y una inversión de $917 millones de dólares.

En segundo lugar en número de proyectos se posiciona Yucatán, que reporta 76 proyectos con una inversión de $1,403 millones de dólares.

Enseguida se ubica Guerrero, que concentra un total de 70 proyectos turísticos por $3,077 millones de dólares.

El cuarto lugar en número de proyectos y sexto en derrama económica es Nuevo León, en donde las inversiones en cartera turística suman $2,866 millones de dólares, correspondientes a un total de 59 proyectos.

“A diciembre de 2025, se tienen reportados 700 proyectos de 30 entidades que, en su conjunto, suman $36,000 millones de dólares”, refirió la Secretaría de Turismo federal.

Países con mayores ingresos por turismo internacional

(Ingresos anuales en miles de millones de dólares)

1. Estados Unidos: $215,000

2. España 106,500

3. Reino Unido. 82,500

4. Francia 77,000

5. Italia 58,700

6. Emiratos Árabes Unidos 57,000

7. Turquía 56,300

8. Japón 54,700

9. Australia 52,000

10. Canadá 49,900

16. México 33,000

Fuente: ONU Turismo

