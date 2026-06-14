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Finanzas

México logra récord exportador y exige certeza en el T-MEC

Asimismo, el organismo consideró necesario fortalecer la coordinación binacional mediante mejoras en infraestructura fronteriza

  • 14
  • Junio
    2026

Debido a que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos registran niveles históricos, es necesario garantizar la continuidad y certidumbre del T-MEC, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

De acuerdo con el organismo, durante abril México alcanzó un máximo histórico de exportaciones al mercado estadounidense por $50,692 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 21.1%, consolidando al país como un socio estratégico para la región de Norteamérica.

Advierten riesgos por falta de renovación del acuerdo comercial

Sin embargo, la Confederación alertó que la falta de una renovación del acuerdo comercial podría abrir un periodo de revisiones anuales durante hasta 10 años, situación que prolongaría la incertidumbre para la inversión, el comercio, las cadenas de suministro y los negocios familiares.

“El récord exportador demuestra que México tiene fuerza para sentarse en la mesa. Pero esa fuerza debe traducirse en certeza para quienes producen, transportan, venden, atienden clientes y sostienen empleos desde cada municipio.

El T-MEC también es una herramienta de estabilidad para los negocios familiares”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

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Piden fortalecer coordinación entre México y Estados Unidos

Asimismo, el organismo consideró necesario fortalecer la coordinación binacional mediante mejoras en infraestructura fronteriza, simplificación de trámites, vigilancia sanitaria y mecanismos de apoyo para los sectores productivos que pudieran verse afectados por la incertidumbre comercial.

A su vez, la Concanaco-Servytur destacó que cuenta con 52 cámaras de comercio en la frontera norte, las cuales representan a empresas y negocios vinculados diariamente con la actividad económica entre México y Estados Unidos, por lo que insistió en que la revisión del T-MEC debe fortalecer la competitividad regional y brindar mayor certeza a los participantes del comercio exterior.


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