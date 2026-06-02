México y Canadá buscan extender T-MEC por 16 años más

México y Canadá anunciaron este martes que buscarán extender el tratado que tienen con Estados Unidos, el T-MEC, por al menos 16 años más.

Durante el encuentro empresarial México-España, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que este acuerdo comercial podría estar vigente durante más tiempo, pero enfatizó el plazo.

"México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años."

Mencionó que la reducción de aranceles sobre el acero, aluminio y cobre a través del decreto firmado por el presidente Donald Trump deberá someterse a revisión.

"Ya la estamos revisando en detalle con la industria. En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo. Es en donde tenemos hasta hoy el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre."

Envía carta a similares de Canadá y Estados Unidos

Más tarde, se dio a conocer la carta enviada por Ebrard Causubon, en la que se menciona a sus similares de Estados Unidos y Canadá, su intención por analizar las propuestas previo a la reunión para la revisión del T-MEC.

Recordemos que en la revisión del pacto comercial realizado en 2025, los tres miembros comerciales efectuaron consultas públicas para analizar la perspectiva de la ciudadanía.

En ello, resaltaron que observaban este tratado comercial como un instrumento para llevar a los países a una estabilidad económica, así como el resaltar su importancia por conservarla el mayor tiempo posible.

"Las consultas reflejaron una percepción positiva sobre el Tratado como un instrumento que propicia la estabilidad económica, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; ; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo".

En este documento también se reiteró la importancia de avanzar en temas de interés, tales como las propuestas de la integración económica regional o la disminución de las dependencias de Asia, incluidas las medidas contra el acero y el aluminio.

"A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado."

Además, el secretario recalcó que la posición de México es extender el tratado hasta 16 años más.

Canadá desea renovar T-MEC ante recientes tensiones con Estados Unidos

Esto sucede después de que el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, comunicó que Canadá desea renovar el Tratado de Libre Comercio ante las recientes tensiones con Washington.

De acuerdo con diversos medios, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo "por otros 16 años", aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

Aunque LeBlanc tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, la administración ha dado señales de que no quiere buscar modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense.

A través de una carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años.

Comentarios