'No hay ninguna señal de que T-MEC no siga', asegura Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el proceso de revisión del tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa y no hay ninguna señal que indique que no se renovará.

Estas declaraciones se dan luego de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con dejar “expirar” el acuerdo y negociar uno nuevo.

“Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada. No es mi tarea; sin embargo, hoy mismo, mientras platicamos, está el proceso de consultas en EUA. Entonces, en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”, aseguró el funcionario federal tras participar en STS Forum Latam 2025.

Trump afirmó en Washington que el T-MEC “vence en aproximadamente un año” y que lo dejará expirar o bien, llegar a otro acuerdo con México y Canadá.

En su declaración acusó nuevamente a sus socios de haberse “aprovechado” de Estados Unidos.

Paralelo a ello, Ebrard recordó que en enero entregarán los resultados oficiales recabados a nivel nacional durante el periodo de consultas previas a la revisión del T-MEC, programada para 2026.

Se incluirán propuestas específicas sobre aranceles y medidas recomendadas al gobierno, adelantó.

“Ya tengo todas las aportaciones, solamente me falta la que se va a entregar el Senado”, mencionó Ebrard al respecto.

Anticipó que, por lo pronto, alrededor de 90% de las ponencias recibidas señalan que el tratado debe mantenerse.

De acuerdo con un análisis reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a cinco años del T-MEC, el cual se firmó en 2020, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha aumentado de forma considerable.

En el caso de México, el instituto refiere que las exportaciones crecieron alrededor de 38% hacia Estados Unidos y un 32% hacia Canadá.

Planean acelerar inversiones

En otro tema, durante este mismo evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el Consejo para la Promoción de Inversiones, acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y un grupo de empresarios, tiene como objetivo central acelerar la inversión privada hasta alcanzar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Destacó que lo que se busca es definir acciones concretas para elevar la inversión en 2026.

“El objetivo principal era cómo aceleramos la inversión en 2026, qué se necesita”, señaló.

Adelantó que la Presidenta sostendrá más reuniones con ese grupo; sin embargo, en la primera de ellas, la discusión se centró en identificar los proyectos específicos que permitirán alcanzar la meta de 25 puntos del PIB en inversión.

La próxima reunión será después del Foro Económico Mundial de Davos en 2026.

