Tras más de un año de suspensión por el gusano barrenador, el reinicio gradual de exportaciones aliviará las pérdidas del sector pecuario mexicano

Inicio / Finanzas / Pactan reactivar envío de ganado a EUA para finales de agosto

Las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos comenzarán a reactivarse de forma gradual a partir de las últimas semanas de agosto, luego de que ambos países acordaran avanzar con los protocolos sanitarios para contener el gusano barrenador, informó el gobierno federal.

El primer cruce autorizado será el de Agua Prieta, Sonora, seguido por dos puntos fronterizos en Chihuahua.

La suspensión de las exportaciones se mantenía desde mayo de 2025, cuando el gobierno estadounidense cerró su frontera al ganado bovino, caballos y bisontes procedentes de México tras detectar riesgos por la propagación del gusano barrenador, una plaga que afecta el tejido vivo de los animales y representa una amenaza para la sanidad pecuaria.

El cierre ha significado un fuerte golpe económico para el sector.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), durante el periodo de restricciones se dejaron de exportar alrededor de 1.8 millones de cabezas de ganado, con pérdidas estimadas en $1,850 millones de dólares.

Con la reapertura, autoridades de ambos países buscan restablecer gradualmente el comercio pecuario, una vez que se reforzaron las acciones de vigilancia sanitaria y control de la plaga, entre ellas la liberación de moscas estériles y la inspección del ganado en las zonas afectadas.

El reinicio representa un alivio para los productores mexicanos, quienes durante más de un año enfrentaron sobrecostos por mantener al ganado sin posibilidad de exportarlo y menores ingresos derivados del cierre del principal mercado de destino.

Anuncia Sheinbaum la noticia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fin de semana mediante un mensaje en sus redes sociales que Estados Unidos reanudará la importación de ganado mexicano de forma gradual, luego de recibir una carta de la secretaria de Agricultura de ese país, Brooke Rollins, en la que se confirma la decisión.

"Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano", escribió la mandataria.

Sheinbaum agregó que instruyó a las dependencias federales a acelerar los trabajos para que el reinicio ocurra lo antes posible.

"He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado", señaló.

Además, reconoció el trabajo realizado por los ganaderos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para contener el gusano barrenador.