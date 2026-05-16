China y Estados Unidos pactan ampliar comercio agrícola

China y Estados Unidos acordaron ampliar su comercio agrícola bilateral mediante reducciones arancelarias recíprocas y avances para eliminar barreras no arancelarias, informó el Ministerio de Comercio chino tras la reciente cumbre celebrada en Pekín.

Los compromisos fueron calificados como “preliminares”, aunque ambas naciones aseguraron que buscarán finalizarlos lo antes posible, en lo que representa un nuevo paso hacia la distensión económica tras años de tensiones comerciales.

El comercio agrícola entre ambas economías se vio severamente afectado por las rondas de aranceles de represalia aplicadas durante el año pasado.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia China cayeron 65.7% interanual en 2025, alcanzando apenas 8 mil 400 millones de dólares.

Actualmente, productos agrícolas de Estados Unidos aún enfrentan un arancel adicional del 10% al ingresar al mercado chino.

Soja, trigo y sorgo entre los principales beneficiados

Aunque no se detalló qué productos específicos serán incluidos en la reducción arancelaria, analistas esperan que la soja sea uno de los sectores más beneficiados.

Una posible reducción del 10% en aranceles a la soja podría reactivar las compras de procesadores privados chinos, que habían quedado prácticamente fuera del mercado durante gran parte de la última cosecha estadounidense.

China ya había retomado parcialmente compras de productos agrícolas estadounidenses desde octubre, incluyendo soja, trigo y sorgo, como parte de compromisos previos.

Además de los aranceles, ambas partes acordaron trabajar para resolver o lograr avances sustanciales en temas relacionados con barreras regulatorias, sanitarias y de acceso al mercado.

Esto podría facilitar una relación comercial más fluida para exportadores agrícolas y ampliar la participación de empresas privadas en ambos países.

Mercado observa señales de normalización

Especialistas consideran que este acercamiento podría representar una normalización progresiva del comercio agrícola entre las dos mayores economías del mundo.

Para compradores y productores, especialmente en sectores como la soja, estos ajustes podrían abrir nuevamente canales comerciales clave, estabilizar precios y reducir incertidumbre en mercados globales.

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