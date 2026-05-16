Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Adobe_Stock_1190525943_scaled_c146c53a4d
Finanzas

China y Estados Unidos pactan ampliar comercio agrícola

Ambas potencias alcanzaron acuerdos preliminares para impulsar el intercambio de productos agrícolas mediante recortes arancelarios

  • 16
  • Mayo
    2026

China y Estados Unidos acordaron ampliar su comercio agrícola bilateral mediante reducciones arancelarias recíprocas y avances para eliminar barreras no arancelarias, informó el Ministerio de Comercio chino tras la reciente cumbre celebrada en Pekín.

Los compromisos fueron calificados como “preliminares”, aunque ambas naciones aseguraron que buscarán finalizarlos lo antes posible, en lo que representa un nuevo paso hacia la distensión económica tras años de tensiones comerciales.

El comercio agrícola entre ambas economías se vio severamente afectado por las rondas de aranceles de represalia aplicadas durante el año pasado.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia China cayeron 65.7% interanual en 2025, alcanzando apenas 8 mil 400 millones de dólares.

Actualmente, productos agrícolas de Estados Unidos aún enfrentan un arancel adicional del 10% al ingresar al mercado chino.

Soja, trigo y sorgo entre los principales beneficiados

Aunque no se detalló qué productos específicos serán incluidos en la reducción arancelaria, analistas esperan que la soja sea uno de los sectores más beneficiados.

Una posible reducción del 10% en aranceles a la soja podría reactivar las compras de procesadores privados chinos, que habían quedado prácticamente fuera del mercado durante gran parte de la última cosecha estadounidense.

China ya había retomado parcialmente compras de productos agrícolas estadounidenses desde octubre, incluyendo soja, trigo y sorgo, como parte de compromisos previos.

EH UNA FOTO - 2026-05-16T132842.938.jpg

Además de los aranceles, ambas partes acordaron trabajar para resolver o lograr avances sustanciales en temas relacionados con barreras regulatorias, sanitarias y de acceso al mercado.

Esto podría facilitar una relación comercial más fluida para exportadores agrícolas y ampliar la participación de empresas privadas en ambos países.

Mercado observa señales de normalización

Especialistas consideran que este acercamiento podría representar una normalización progresiva del comercio agrícola entre las dos mayores economías del mundo.

Para compradores y productores, especialmente en sectores como la soja, estos ajustes podrían abrir nuevamente canales comerciales clave, estabilizar precios y reducir incertidumbre en mercados globales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

atletas_indigenas_muralla_china_f7a2ac5bc1
Ganan atletas indígenas mexicanos maratón en China
el_horizonte_info7_mx_59_bddc498a4d
Compra China aviones de EUA por disminución de aranceles
sheinbaum_209ccddbf8
Sheinbaum rechaza presión tras entrega de exfuncionarios en EUA
publicidad

Últimas Noticias

ayd_suma_320_kilometros_de_tuberia_drenaje_mantenimiento_917c1da6b2
AyD suma 320 kilómetros de drenaje sanitario con mantenimiento
michael_supera_el_diablo_viste_a_la_moda_76f4aca32e
'Michael' supera a 'El Diablo Viste a la Moda 2' en taquillas
sheinbaum_inaugura_hospital_agustin_o_haran_5766480f7b
Sheinbaum resalta inversión hospitalaria de $181 mil millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×