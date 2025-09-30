Prevén resultados positivos para México tras revisión del T-MEC

Los resultados alcanzados en materia de seguridad por el actual gobierno federal representan una pauta que llevará a México a lograr resultados positivos en el proceso de revisión del T-MEC.

De acuerdo con la American Society of México (AmSoc), este proceso, junto a Estados Unidos y Canadá, además buscará que el país alcance un trato preferencial en la imposición de aranceles.

En conferencia, el presidente de dicho organismo, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), reconoció que el trabajo de la seguridad no es sencillo, pero los resultados que reporta hasta el momento el gobierno mexicano son claves.

“Nos da la pauta para pensar que la renegociación del T-MEC va a ser positiva y tenemos la confianza plena de que en el transcurso de los 90 días que se marcaron entre México y Estados Unidos, por el tema arancelario, no va a haber grandes cambios”, enfatizó.

De hecho, el empresario precisó que el comercio entre México y Estados Unidos viene entrelazado con los temas de seguridad, por lo que “vemos con mucho agrado los resultados en seguridad, que ha venido llevando a cabo el secretario García Harfuch”.

Aunado a ello, representante de la comunidad estadounidense en México con las de empresas, organizaciones civiles y comunidades de todo el país, prevé que el arancel del acero, es decir, uno de los más complejos, no cambiará en el corto y mediano plazo.

“En los próximos 365 días no veremos un cambio en el arancel del acero (de 50% y que entró en vigor en junio), pero sí vemos una oportunidad en tractocamiones y se puede negociar algo más asequible; en la industria de películas fuera de Estados Unidos y habrá que trabajar en el sector farmacéutico y, particularmente, en el automotriz, habrá una sustitución natural con proveedores mexicanos o de la misma región”, explicó.

En su mensaje, además destacó que para la AmSoc, lo más importante es que la renegociación se dé lo más tersa posible, pero reconoció Rubin que hay una serie de temas irritantes que habrá que resolver del lado mexicano y estadounidense.

“La visita realizada la semana pasada a Washington DC es un reflejo del compromiso permanente de la American Society por mantener los canales abiertos con empresarios, políticos y líderes sociales de México y Estados Unidos. Seguiremos trabajando en la relación bilateral para que sea cada vez más sólida, productiva y sustentable”, subrayó.

