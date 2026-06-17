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Finanzas

Ven posible acuerdo bilateral en revisión del T-MEC

Expertos prevén que las negociaciones avancen principalmente entre México y EU, aunque advierte obstáculos en sectores clave como autos, acero y energía

  • 17
  • Junio
    2026

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) apunta a la posibilidad de que las negociaciones deriven en acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, los cuales podrían extenderse más allá de la fecha formal prevista para el próximo 1 de julio.

Este argumento forma parte del análisis "El avance en las negociaciones del T-MEC entre EUA y México", elaborado por Moody’s, en el que se señala que la primera ronda de conversaciones, concluida en mayo, permitió establecer un cronograma de trabajo que refleja el compromiso de ambas naciones por mantener vigente el acuerdo comercial.

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Sin embargo, los especialistas advirtieron que la ausencia de Canadá en el calendario inicial de negociaciones ha fortalecido la expectativa de que la revisión avance principalmente mediante entendimientos entre México y Estados Unidos.

Automotriz, acero y energía, los temas más complejos de la revisión

Moody’s advirtió que alcanzar consensos en temas estratégicos será complicado. Entre los puntos más sensibles destacan los sectores automotriz, siderúrgico y energético, además de las reglas de origen que determinan qué productos pueden acceder a los beneficios comerciales del tratado.

La calificadora también señaló que la ampliación de la agenda estadounidense hacia temas ajenos al comercio podría generar mayores dificultades en el proceso de negociación.

“Probablemente resultará difícil alcanzar un acuerdo en áreas críticas, incluyendo automóviles, acero, energía y reglas de origen. El enfoque transaccional de EUA y la ampliación de la agenda comercial para incluir otros temas como los cruces fronterizos ilegales, el narcotráfico y la aplicación de la ley añaden fricción al proceso de revisión.

Un endurecimiento de las normas, la imposición de aranceles y una mayor condicionalidad de políticas podrían retrasar un acuerdo y afectar la inversión, el comercio y el crecimiento de México a mediano plazo”, explicó Moody’s.

A pesar de estos desafíos, la firma consideró que las exportaciones mexicanas continuarán gozando de acceso preferencial al mercado estadounidense siempre que cumplan con las disposiciones establecidas dentro del T-MEC.

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Comercio bilateral mantiene fortaleza pese a incertidumbre

Moody’s destacó que aproximadamente 90% del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se beneficia actualmente de las disposiciones del tratado y que los productos que cumplen con sus reglas continúan exentos de varios de los aranceles implementados recientemente por Washington.

Entre los principales indicadores de la relación económica bilateral sobresale que durante 2025 el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó un valor conjunto de $840,000 millones de dólares.

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Asimismo, al cierre de abril de este año, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, al representar 16.4% del comercio total de bienes de la economía estadounidense.

En sus conclusiones, Moody’s señaló que, aunque la probabilidad de abandonar el esquema trilateral sigue siendo baja, la estrategia de Washington parece orientarse a impulsar negociaciones diferenciadas con cada uno de sus socios comerciales, lo que podría redefinir el futuro del T-MEC en los próximos meses.


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