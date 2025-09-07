Cerrar X
Finanzas

Profeco y Seat alertan y llaman a revisión a más 7 mil vehículos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este domingo un llamado a revisión para 7,057 vehículos de la automotriz Seat

  • 07
  • Septiembre
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este domingo un llamado a revisión para 7,057 vehículos de la automotriz Seat, filial de Volkswagen, debido a un defecto en las bolsas de aire que podría poner en riesgo a los ocupantes.

El organismo precisó que la medida aplica a los modelos Altea y León fabricados entre 2009 y 2012, así como a 22 unidades del modelo Ibiza 2025 y a los Arona de los años 2023, 2024 y 2025.

De acuerdo con Profeco, el problema se localiza en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec, cuyo generador de gas presenta un material defectuoso. “En caso de activarse por un accidente, la carcasa del generador podría reventar y desprender componentes que ocasionarían lesiones a los tripulantes”, señaló la institución en un comunicado.

En los vehículos Altea y León, el defecto se encuentra en la bolsa de aire frontal del lado del conductor, mientras que en los Ibiza y Arona corresponde a la bolsa del acompañante. En todos los casos, se sustituirá el generador de gas sin costo para los propietarios.

La campaña de seguridad comenzó el pasado 7 de agosto y se extenderá hasta la misma fecha de 2026. Seat aseguró que, hasta el momento, no existen reportes de incidentes relacionados con este defecto en México.

La automotriz española detalló que contactará a los dueños por correo postal y publicará la información en su página oficial. Asimismo, los consumidores podrán acudir a distribuidores autorizados para resolver dudas o realizar la reparación correspondiente.


