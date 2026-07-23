La empresa eliminó alrededor de 16,000 puestos corporativos como parte de una estrategia para reducir costos y acelerar su desarrollo en inteligencia artificial

Inicio / Finanzas / Reestructura Amazon su área de IA con nuevos recortes de personal

Amazon realizará un reajuste en su división de Inteligencia Artificial General (AGI) que implicará un nuevo recorte de personal, como parte de una reorganización con la que busca concentrar recursos en los proyectos que considera más relevantes para sus clientes.

Aunque la empresa no dio a conocer el número de trabajadores afectados, aseguró que el desarrollo de modelos de inteligencia artificial continúa siendo una de sus principales prioridades.

La compañía explicó que el reajuste busca enfocar sus esfuerzos en las iniciativas de mayor impacto para los usuarios.

"Llevamos varios años creando grandes modelos de IA, y sigue siendo una de las cosas más importantes en las que estamos trabajando", señaló un portavoz de Amazon.

Agregó que el nuevo enfoque "implica tomar algunas decisiones difíciles, incluida la eliminación de algunos puestos de trabajo en determinadas áreas de nuestra organización de IA general".

La reducción de personal ocurre tras una serie de cambios en la estructura de la división de AGI.

En los últimos meses salieron directivos como Rohit Prasad y David Luan, mientras que las operaciones del área fueron integradas bajo la supervisión de Peter DeSantis, vicepresidente senior de la empresa.

Reportes indican que los recortes impactaron equipos encabezados por los vicepresidentes Adeeb Shanaa y Vishal Sharma.

Este movimiento se suma a la reestructuración anunciada por Amazon en enero de este año, cuando eliminó alrededor de 16,000 puestos corporativos como parte de una estrategia para reducir costos y acelerar el desarrollo de inteligencia artificial.

A pesar de los despidos, la empresa mantiene inversiones en sus modelos fundacionales Nova, los servicios de IA generativa de Amazon Web Services (AWS) y la incorporación de estas tecnologías en sus negocios de comercio electrónico y dispositivos.

La Inteligencia Artificial General (AGI) es un concepto que busca desarrollar sistemas capaces de aprender, adaptarse y resolver problemas con un nivel de autonomía similar o superior al humano.

Amazon, Google, Microsoft y OpenAI mantienen una intensa competencia por liderar esta tecnología; sin embargo, el ajuste refleja que las empresas también están reorientando recursos y personal hacia los proyectos de IA con mayor potencial comercial y demanda de los clientes.