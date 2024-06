Refuerzan conexión aérea y de negocios entre NL y Asia

La conexión aérea, de turismo y negocios entre Nuevo León y el continente asiático ahora será mayor.

Y es que, este martes se anunció la inauguración de la ruta directa Monterrey-Seúl, a través de Aeroméxico.

Nuevo León ahora está conectado directamente con Seúl, facilitando el comercio, turismo y el intercambio cultural entre ambas regiones.

Lo que se proyecta un aumento significativo en el número de visitantes y oportunidades de inversión, generando un crecimiento económico para el estado, destacó la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal.

También destacó el incremento de visitantes a la entidad por la vía aérea, durante el último año.

“Agradezco el esfuerzo que han puesto en la reapertura de este vuelo, el año pasado Nuevo León recibió 3.5 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior, generando una derrama económica de $31,000 millones de pesos”, indicó.

Con esta nueva conexión, se espera un aumento en el flujo de turistas coreanos, quienes podrán disfrutar de la riqueza cultural y natural que ofrece el estado, aseguró.

“Tenemos que seguir detonando nuestra industria y gracias a estos vuelos que están reaperturando nos va a ir todavía mucho mejor”, enfatizó.

El nuevo vuelo diario desde Corea potenciará además la relación comercial, especialmente en el sector automotriz, al reducir el tiempo de viaje y facilitar las operaciones de negocios.

Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas México y JCA de Aeroméxico informó que la ruta ofrecerá 12,000 asientos mensuales a bordo de aviones 787-8 Dreamliner, cuya capacidad es de 32 asientos en Premier One, 27 en AM Plus y 179 en Clase Turista.

“Estamos emocionados de ofrecer a nuestros pasajeros más opciones para viajar, tanto a Asia como a Europa, de forma directa y sin escala desde la capital del estado”, agregó.

Durante la ceremonia, la funcionaria también resaltó la importancia de esta conexión en el fortalecimiento de la posición de Nuevo León como un hub global de conectividad.

Comentarios