Repuntan 25% exportaciones mexicanas ante impulso manufacturero

La balanza comercial de México registró en mayo un superávit de $2,259 millones de dólares, cifra 83.4% superior a la observada en el mismo mes de 2025

Las exportaciones mexicanas registraron un crecimiento anual de 25.4% durante mayo, al alcanzar un valor de $69,544 millones de dólares, impulsadas principalmente por el dinamismo de las manufacturas.

De acuerdo con cifras del Inegi, con este resultado, el comercio exterior del país ligó cuatro meses consecutivos con incrementos de doble dígito.

El principal motor del avance fueron las exportaciones manufactureras, que ascendieron a $62,990 millones de dólares, registrando un incremento anual de 25.1 por ciento.

Dentro de este sector destacaron los envíos de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con un alza de 98.1%; los productos de la minerometalurgia, con 47.2%; y los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, que crecieron 13.8 por ciento.

En contraste, las exportaciones automotrices reportaron una disminución de 2.2 por ciento.

Asimismo, las exportaciones no petroleras alcanzaron $67,121 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 25.6% respecto a mayo de 2025, mientras que las petroleras sumaron $2,423 millones de dólares, con un aumento anual de 18 por ciento.

Por su parte, las exportaciones extractivas no petroleras sobresalieron con un avance de 88.7%, reflejando un desempeño favorable en distintos segmentos del comercio exterior.

De acuerdo con el Inegi, el comportamiento de las exportaciones respondió principalmente al fortalecimiento de las ventas externas de mercancías no petroleras, que continúan siendo el principal componente de la actividad exportadora nacional y sostienen el crecimiento observado durante los primeros meses del año.

Balanza comercial mantiene saldo positivo

La balanza comercial de México registró en mayo un superávit de $2,259 millones de dólares, cifra 83.4% superior a la observada en el mismo mes de 2025.

En tanto, las importaciones crecieron 24%, al ubicarse en $67,285 millones de dólares, mientras que en el acumulado de enero a mayo el superávit comercial ascendió a $5,767 millones de dólares.