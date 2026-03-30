Dólar y petróleo repuntan por temor a escalada en Irán

Los mercados internacionales iniciaron la semana con movimientos marcados por la incertidumbre geopolítica, luego de que creciera el temor a una posible invasión terrestre de Estados Unidos en Irán, en el contexto del conflicto en Medio Oriente que ya cumple un mes.

El precio del crudo registró un nuevo repunte ante la posibilidad de una escalada militar. El barril de Brent avanzó alrededor de 3%, alcanzando los 115 dólares, cerca de su reciente máximo de 119 dólares. Por su parte, el WTI se ubicó en 102.52 dólares por barril.

Las preocupaciones del mercado se centran en una eventual ofensiva terrestre impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.

Analistas advierten que una operación de este tipo podría desatar un conflicto de mayor escala con impacto directo en el suministro energético global.

Bolsas mixtas y presión inflacionaria

En Asia, los mercados bursátiles cerraron con pérdidas, destacando caídas de 2.79% en el Nikkei de Japón y de 3.03% en el Kospi de Corea del Sur. En contraste, las bolsas de Europa y América mostraron avances al inicio de la jornada de este lunes de Semana Santa.

En Estados Unidos, Wall Street operó de manera mixta tras recientes caídas. El Nasdaq retrocedió ligeramente 0.02%, mientras que el S&P 500 avanzó 0.18 por ciento, en un intento por estabilizarse tras entrar en fase de corrección.

En Europa, el repunte inflacionario en Alemania, que alcanzó el 2.7%, incrementó la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE), alimentando expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés. La rentabilidad del bono alemán se mantuvo cerca de 3.10%, mientras que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se moderó a 4.351%.

El fortalecimiento del dólar fue otro de los efectos inmediatos del entorno de riesgo. El índice DXY, que mide su comportamiento frente a una canasta de divisas, subió 0.33%, ubicándose en 100.310 unidades.

En México, el peso registró una ligera depreciación de 0.15%, cotizando en torno a las 18.13 unidades por dólar. Este movimiento responde tanto al fortalecimiento global del dólar como a la reciente decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés, pese a las presiones inflacionarias.

Oro y bitcoin reaccionan

Entre los activos alternativos, el oro mostró una leve recuperación y se cotizó en 4 mil 551 dólares por onza, tras haber sido uno de los más golpeados desde el inicio del conflicto.

Por su parte, el bitcoin frenó su tendencia a la baja y logró recuperar el nivel de los 67 mil 500 dólares, reflejando una moderada recuperación en el mercado de criptomonedas.

El comportamiento de los mercados en los próximos días dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de los datos económicos que comenzarán a reflejar sus efectos.

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