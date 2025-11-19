Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial

El sector restaurantero de Nuevo León está sumando acciones para profesionalizar a los integrantes de este gremio de cara al Mundial de Futbol en 2026, en donde la entidad será una de las sedes principales.

Esto, luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León y los Centros de Formación para el Trabajo (CECATI) firmaron un convenio para capacitar en inglés al personal del sector restaurantero de las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El programa contempla 40 horas de capacitación en inglés aplicado al servicio de alimentos y bebidas, con el fin de preparar a miles de trabajadoras y trabajadores que atenderán al turismo internacional durante la Copa del Mundo FIFA 2026.

En Nuevo León se espera que se beneficien al menos 40,000 personas que laboran en la industria restaurantera.

La iniciativa busca elevar la calidad del servicio y fortalecer la competitividad de una industria que será clave en la experiencia de los visitantes.

“Cuando el sector restaurantero se capacita, México gana”: Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de Canirac a nivel nacional.

Recordó que la industria restaurantera está integrada por más de 700,000 unidades de negocio y genera 3.5 millones de empleos directos, por lo que este programa impactará directamente en miles de familias.

Pacheco señaló que, además de las ciudades sede, se analiza la posibilidad de que estados circunvecinos accedan al programa mediante un esquema híbrido, ya que también recibirán visitantes durante la justa mundialista.

A su vez, la presidenta de Canirac Nuevo León, Kathia Guajardo, celebró la firma del convenio y destacó su importancia para una entidad que concentra una de las industrias restauranteras más dinámicas del país.

Recordó que en Nuevo León existen más de 24,000 establecimientos y alrededor de 150,000 empleos directos, por lo que esta capacitación representa una oportunidad valiosa para elevar el estándar de servicio que ofrecerán durante el Mundial.

Por su parte, José Gonzalo Espino Miranda, director general de los CECATI, subrayó que el objetivo es claro: preparar técnicamente al personal que estará en contacto directo con turistas de todo el mundo.

Aperturas para 2026

En cuanto al panorama rumbo a 2026, Guajardo anticipó una derrama económica significativa, así como un crecimiento sostenido en la apertura de establecimientos.

Proyectó que en el siguiente par de años podrían aperturarse hasta 1,000 nuevos restaurantes en el estado.

“Esta alianza llega en un momento crucial. Nos permitirá estar listos para recibir a visitantes de todo el mundo con un servicio profesional y competitivo”, afirmó.

