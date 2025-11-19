Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Finanzas

Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial

La Canirac en el estado impulsa la capacitación en el idioma inglés para el personal de este ramo; se prevén al menos 40,000 beneficiados

  • 19
  • Noviembre
    2025

El sector restaurantero de Nuevo León está sumando acciones para profesionalizar a los integrantes de este gremio de cara al Mundial de Futbol en 2026, en donde la entidad será una de las sedes principales.

Esto, luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León y los Centros de Formación para el Trabajo (CECATI) firmaron un convenio para capacitar en inglés al personal del sector restaurantero de las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

El programa contempla 40 horas de capacitación en inglés aplicado al servicio de alimentos y bebidas, con el fin de preparar a miles de trabajadoras y trabajadores que atenderán al turismo internacional durante la Copa del Mundo FIFA 2026. 

En Nuevo León se espera que se beneficien al menos 40,000 personas que laboran en la industria restaurantera. 

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.07.00 AM (1).jpeg

La iniciativa busca elevar la calidad del servicio y fortalecer la competitividad de una industria que será clave en la experiencia de los visitantes. 

“Cuando el sector restaurantero se capacita, México gana”: Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de Canirac a nivel nacional. 

Recordó que la industria restaurantera está integrada por más de 700,000 unidades de negocio y genera 3.5 millones de empleos directos, por lo que este programa impactará directamente en miles de familias. 

Pacheco señaló que, además de las ciudades sede, se analiza la posibilidad de que estados circunvecinos accedan al programa mediante un esquema híbrido, ya que también recibirán visitantes durante la justa mundialista.

 

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.08.07 AM.jpeg

A su vez, la presidenta de Canirac Nuevo León, Kathia Guajardo, celebró la firma del convenio y destacó su importancia para una entidad que concentra una de las industrias restauranteras más dinámicas del país. 

Recordó que en Nuevo León existen más de 24,000 establecimientos y alrededor de 150,000 empleos directos, por lo que esta capacitación representa una oportunidad valiosa para elevar el estándar de servicio que ofrecerán durante el Mundial. 

Por su parte, José Gonzalo Espino Miranda, director general de los CECATI, subrayó que el objetivo es claro: preparar técnicamente al personal que estará en contacto directo con turistas de todo el mundo. 

Aperturas para 2026

En cuanto al panorama rumbo a 2026, Guajardo anticipó una derrama económica significativa, así como un crecimiento sostenido en la apertura de establecimientos. 

Proyectó que en el siguiente par de años podrían aperturarse hasta 1,000 nuevos restaurantes en el estado. 

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.07.00 AM.jpeg

“Esta alianza llega en un momento crucial. Nos permitirá estar listos para recibir a visitantes de todo el mundo con un servicio profesional y competitivo”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_04_03_AM_a193975a05
Alista Gobierno iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×