Restricción al maíz afectará al PIB agroalimentario

Anualmente, México importa entre 17 y 20 millones de toneladas de maíz para cubrir la demanda de la población.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que de concretarse la prohibición de las importaciones de maíz transgénico a partir de 2024, se acabaría con 42% del Producto Interno Bruto (PIB) Agroalimentario y el cual representa casi 5% del PIB nacional.



Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) participó en las actividades del “19 Foro Global Agroalimentario” que se celebra en Nuevo León, el funcionario advirtió que se trata de una medida que tendrá repercusiones directas en las familias mexicanas, y es que, al no contar con el grano suficiente para alimentar aves y ganado, se recurrirá a mayores importaciones de proteína animal, lo que también encarecerá los precios de los alimentos.



“El maíz transgénico se ha venido usando en el mundo los últimos 40 años y no ha habido ningún problema de salud. Hemos estado comiendo proteína, no sólo los mexicanos, sino otros 180 países, producida con tecnología y no sucede nada. Incluso en Estados Unidos y en muchos otros países la usan para siembra de consumo humano y tampoco sucede nada', aseveró



De esa cantidad casi su totalidad es maíz amarillo, utilizado en la industria y para la engorda de animales, toda vez que el país es autosuficiente en grano blanco, que es el usado para la elaboración de tortillas.



La totalidad de las importaciones de maíz amarillo provienen de Estados Unidos, donde la mayoría de la producción de ese tipo es transgénica.



Aunado a ello, dijo que ante una población mundial que llegó a los 8,000 millones de habitantes y seguirá creciendo, el reto radica en solucionar cómo se va a garantizar el abasto y la seguridad alimentaria.



Por este motivo aseveró que en México y el mundo, este último tema se debe ver como un tema de seguridad nacional y que se refleje en políticas públicas a mediano y largo plazo.