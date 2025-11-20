Se dispara más de 160% la inversión extranjera en NL

La inversión extranjera directa (IED) sigue aterrizando con fuerza en Nuevo León.

Para muestra es que durante el tercer trimestre del año, la entidad captó $4,151 millones de dólares por dicho concepto, lo cual significó un repunte de 162.3% con relación a igual periodo del 2024, cuando se registraron $1,582 millones de dólares.

Con ello, la entidad alcanzó una participación de 10.15% en el total de la IED captada en el país, cuando un año atrás ese porcentaje era de 4.43%, evidenciando un brinco importante.

Estos datos se dieron a conocer en el marco de la presentación del avance que registran los principales indicadores económicos del país, y en donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México rompió récord en atracción de inversión extranjera directa con $40,906 millones de dólares, lo que representó un incremento de 14.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra de inversión captada muestra la confianza que las empresas mantienen en sus planes de expansión en México dada la certidumbre jurídica y estabilidad macroeconómica, destacó el funcionario federal.

Con esta cifra, al tercer trimestre de 2025, México ya superó el monto de IED captado en todo 2024, el mismo que ascendió a $36,872 millones de dólares.

“México estableció un récord histórico en atracción de IED”, aseveró.

La industria manufacturera se mantuvo como el sector que atrajo la mayor proporción de IED en el país con $15,187 millones de dólares.

Además, Estados Unidos concentró el 39.5% de los flujos totales de inversión, confirmando su importancia estratégica como principal socio inversionista de México.

Le siguieron España, Japón, Países Bajos y Canadá, los cuales se posicionaron también como los principales inversionistas en el país.

Japón pone los ojos en la entidad

Las empresas japonesas buscan seguir incrementando su presencia en la entidad.

Y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió este miércoles con el embajador de Japón en México, Honsei Kozo, quien reconoció el interés de las empresas japonesas en invertir en la entidad, señalando que los avances en seguridad y agua son temas prioritarios para la llegada de capital nipón.

Ante esto, también solicitó al gobernador trabajar en conjunto para impulsar una mejora del ambiente de negocios, cooperación en temas de innovación y energía limpia, entre otros.

Destaca avance en indicadores económicos

Ante empresarios del sector comercio, servicios y turismo, el gobernador del estado destacó que el trabajo coordinado entre la autoridad estatal y el sector empresarial permite a Nuevo León situarse en el primer lugar nacional en todos los indicadores económicos.

El mandatario estatal sostuvo este miércoles un diálogo–exposición con la Junta de Consejo Directivo de la Canaco Monterrey, para exponer los principales logros en sus primeros cuatro años de gobierno en materia de movilidad, educación, agua, seguridad, economía, medio ambiente, cultura y turismo.

“Se trabaja de tal manera que el estado pueda dar su mejor versión ante el mundo aprovechando esta Copa Mundial que va a ser la más grande, la más larga en la historia de eventos mundiales”, expresó.

En economía, mencionó que el gobierno es un facilitador para que llegue la industria del futuro y que la que ya se tiene sea cada vez más verde e innovadora.

“Ya llevamos $115 billones de dólares ($115,000 millones de dólares), más de 400,000 empleos, primer lugar de nearshoring, estamos haciendo el hub de electromovilidad; en ese vamos en la delantera”, refirió.

En el indicador de movilidad destacó la infraestructura que se construye en carreteras, hospitales, aduanas, puentes, las dos nuevas líneas del Metro, con el monorriel más largo del continente y el segundo más largo del mundo.

