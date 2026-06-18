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Finanzas

Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León

Al considerar el costo por metro cuadrado, la entidad se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo de la CDMX, revela un reporte reciente

  • 18
  • Junio
    2026

El precio de la vivienda en Nuevo León registró un incremento anual de 5.7% durante mayo de 2026, una variación superior al crecimiento nacional de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI).

Con este avance, la entidad se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al valor de las propiedades habitacionales, solo por debajo de la Ciudad de México.

Según el reporte, el precio promedio por metro cuadrado en Nuevo León alcanzó los $55,854 pesos, mientras que en la capital del país ascendió a $58,382 pesos.

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Nuevo León supera a Jalisco y Baja California en valor de vivienda

Detrás de Nuevo León se ubicaron Jalisco, con un valor promedio de $47,458 pesos por metro cuadrado; Sinaloa, con $42,650 pesos; y Baja California, con $40,290 pesos.

En contraste, las entidades con los precios más bajos fueron Tamaulipas, con $19,071 pesos por metro cuadrado; Morelos, con $21,511 pesos; Guanajuato, con $22,694 pesos; e Hidalgo, con $22,712 pesos.

Predomina la vivienda nueva en la oferta inmobiliaria estatal

El análisis de Banorte indica que la oferta inmobiliaria en Nuevo León se concentró principalmente en vivienda nueva, segmento que representó el 43.3% del mercado estatal.

Le siguieron los inmuebles con antigüedad de entre cinco y 10 años, con una participación de 14%; las viviendas de entre 20 y 50 años, con 11.9%; las de uno a cinco años, con 11.5%; las de 10 a 20 años, con 11.2%; y las unidades en construcción, con 8%.

Por tipo de inmueble, las casas concentraron el 59.6% de la oferta disponible en la entidad, mientras que los departamentos representaron el 40.4% restante.

Materiales de construcción mantienen presión sobre costos

A nivel nacional, el precio promedio de la vivienda se ubicó en $31,844 pesos por metro cuadrado durante mayo, con un incremento mensual de 0.2%, reflejando la tendencia de crecimiento que mantiene el sector inmobiliario.

De acuerdo con un informe de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual en materiales de construcción cerró 2025 en 3.93%, nivel cercano a la inflación general de 3.69% registrada en ese periodo.

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Entre los insumos con mayores incrementos de precio al cierre de febrero de 2026 destacaron los alambres y cables con aislamiento, con un alza de 17.4%; los tubos de cobre, con 11.35%; los bloques y tabiques de concreto, con 8.17%; otros productos de concreto, con 6.93%; el acero en lingote y plancha, con 6.09%; el concreto premezclado, con 5.78%; el cemento, con 5.69%; los ladrillos, con 5.07%; y los impermeabilizantes, con un aumento de 4.99%.


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