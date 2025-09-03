Cerrar X
Finanzas

Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla

Aunque los vehículos representaron el 74% de los ingresos del segundo trimestre, Musk exhortó a los inversionistas a centrarse en este negocio

  • 03
  • Septiembre
    2025

El fundador de Tesla, Elon Musk, está convencido de que en los próximos cinco años el 80% de los beneficios de la compañía se concentrarán en el negocio de los robots humanoides, centrado principalmente en el robot Optimus y no precisamente en los autos.

El empresario hizo esta predicción poco después de que Tesla publicara su último plan maestro, un manifiesto corporativo actualizado que mencionaba a los robots por primera vez.

Si bien los vehículos representaron el 74% de los ingresos del segundo trimestre, Musk ha instado a los inversores a centrarse en los robots y la tecnología autónoma.

Tan solo en el periodo abril-junio de 2025, Tesla informó una disminución en sus ingresos de 16% debido a una baja en sus ventas, sobre todo en mercados como el europeo, donde también registró una caída de 40% tan sólo en el mes de julio.

Por ello, Tesla pretende ampliar la producción de Optimus a 1 millón de unidades anuales en cinco años, con el lanzamiento de los prototipos de Optimus 3, lo cual está previsto para finales de este año.

Dicho robot, presentado por primera vez en 2021, está diseñado para tareas de fábrica y domésticas.

“Se necesitará un esfuerzo increíble, pero creo que es posible”, afirmó Musk, quien sostuvo que será el producto más exitoso de la humanidad.

Con ello, el empresario ahora espera que con sus robots humanoides se logren recuperar las finanzas de Tesla.

Anteriormente, el CEO de Tesla aseguró que este proyecto haría que la empresa superara el valor de los $25 billones de dólares.

Según los planes iniciales de la compañía automotriz, este año se busca fabricar 5,000 robots Optimus.


