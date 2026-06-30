Sector marítimo apoya extender vigencia del T-MEC por 16 años

El presidente del organismo señaló estar a favor de alcanzar acuerdos entre los tres países y extenderlo para abrir 'un proceso más profundo de negociación'

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) apoyó este martes el planteamiento de extender la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años.

Previo a la reanudación de revisión del T-MEC, el presidente de la Cameintram, José Manuel Urreta Ortega, afirmó que la decisión de Estados Unidos de abordar algunos temas de manera bilateral con México y Canadá no representa un riesgo para la continuidad del tratado.

Señaló que el sector naviero mexicano está a favor de alcanzar acuerdos entre los tres países y extender el acuerdo para abrir "un proceso más profundo de negociación" y búsqueda de concesos.

El dirigente sostuvo que el sector mantiene una expectativa favorable ante la revisión del tratado, al considerar que existe consenso sobre los beneficios que el T-MEC.

"Lo que esperamos es que las reuniones permitan resolver diferencias, fortalecer la competitividad regional y generar condiciones para atraer más inversiones a México", indicó.

Añadió que cualquier modificación de fondo requeriría la aprobación de los órganos legislativos de los tres países, por lo que afirmó que el confiar podrá prevalecer la estabilidad jurídica para los inversionistas.

Además, sostuvo que dicho pacto favorece el crecimiento del movimiento de mercancías en los puertos mexicanos y la consolidación de las cadenas de suministro en Norteamérica.

No obstante, advirtió que el sector también observa riesgos derivados de un posible endurecimiento de las reglas de origen, la imposición de aranceles por temas laborales y un incremento en los controles aduaneros.