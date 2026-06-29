Sube 6% demanda de espacios industriales; lidera NL en ocupación

En segundo y tercer lugar se ubicaron Ciudad de México y Guadalajara, con participaciones de 19% y 13%, respectivamente

La demanda de espacios industriales en el país sigue mostrando cifras al alza en el año, y para muestra es que durante abril- mayo superó los 680,000 metros cuadrados. De acuerdo con cifras de la firma Solili, dicho volumen refleja un crecimiento de 6% en comparación con la ocupación registrada durante el mismo bimestre del año anterior.

Dentro de esta dinámica, Monterrey encabezó la actividad de arrendamiento de espacios industriales, concentrando 26% de las operaciones totales, siendo los sectores automotriz y manufacturero los que más participación registran.

En segundo y tercer lugar se ubicaron Ciudad de México y Guadalajara, con participaciones de 19% y 13%, respectivamente.

A demás se observa que en Apodaca, Nuevo León, las naves industriales reportan una ocupación de hasta 97%, con un precio promedio de renta de $7.50 dólares por metro cuadrado al mes, el más alto de los corredores monitoreados por la firma Spot2.mx.

También destaca la zona de El Marqués, en Querétaro, con tasas de ocupación en el sector industrial de hasta 96%, así como una renta promedio de $5.75 dólares por metro cuadrado.

El informe refiere la zona se ha visto beneficiada por proyectos relacionados con el Plan México, donde una de las metas es incrementar el contenido nacional en sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores y farmacéutico, lo que se traduce en más metros cuadrados ocupados en este corredor.

Por otro lado, refirió que en Jalisco, la región de Zapopan Norte se ha consolidado como bodegas del comercio electrónico con rentas promedio de $7.05 dólares por metro cuadrado y una ocupación de hasta 95 por ciento.

A nivel nacional, los espacios industriales desocupados se ubicaron en 240,000 metros cuadrados, 18% menos en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que indica que se han ocupado más o existe mayor demanda, destacó Solili.

Apertura de parques

Nuevo León se consolida como el principal polo de infraestructura industrial de México al concentrar cinco de los 20 nuevos parques industriales que han iniciado operaciones durante 2026, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

Además, la entidad mantiene otros 38 desarrollos actualmente en construcción.

Los nuevos complejos industriales se localizan en los municipios de Apodaca, Pesquería y Salinas Victoria, y forman parte de la estrategia impulsada por el Plan México.

Todos cuentan con vocación de uso mixto, lo que permite albergar operaciones manufactureras, logísticas y de distribución.

Esta infraestructura ha fortalecido la capacidad del Estado para atraer inversiones nacionales y extranjeras gracias a su ubicación estratégica, conectividad y disponibilidad de servicios, destacaron analistas.