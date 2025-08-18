Cerrar X
finanzas_tarjetas_de_credito_616f38a619
Finanzas

Tarjetas de crédito en México tocan cifras sin precedentes

En junio había más de 37 millones de tarjetas de crédito en el país, máximo histórico que refleja la creciente dependencia de los hogares al financiamiento

  • 18
  • Agosto
    2025

Las tarjetas de crédito en circulación a nivel nacional siguen mostrando cifras al alza y ya alcanzaron niveles sin precedentes.

Y es que, al considerarse como una alternativa para apoyar gastos de las familias mexicanas, este tipo de herramientas ya tocaron su mayor cantidad desde que hay registro, según datos al mes de junio.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre del sexto mes del año, el número de plásticos de este tipo en circulación alcanzó 37 millones 163,583, evidenciando una alta dependencia de las personas.

Las cifras muestran que, en un año, la cartera de tarjetas de crédito se expandió en 1 millón 835,470 nuevas cuentas, lo que equivale a un crecimiento de 5.1% respecto al mismo mes de 2024, cuando había 35 millones 328,113 en manos de los consumidores.

Cabe recordar que el alza en el número de tarjetas de crédito en circulación ocurre en un entorno en donde la economía reporta un bajo crecimiento y el consumo comienza a debilitarse.

De hecho, analistas refieren que la inflación en alimentos, transporte y educación obliga a los hogares a recurrir al crédito para cubrir gastos que antes sí podían solventar.

En general, la banca observa mayor disposición de los hogares a endeudarse para mantener su nivel de vida. Sin embargo, según la CNBV, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito en México está por arriba de 40% anual, lo que significa que los saldos no cubiertos en su totalidad se encarecen de forma rápida.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cnbv_intervencion_bancos_a5e5b036ad
Multan a bancos mexicanos señalados por EUA de lavado de dinero
inter_trump_iran_israel_0dd6119f82
Afirma Sheinbaum, no hay pruebas de lavado de dinero
finanzas_tarjetas_de_credito_616f38a619
Alcanza México 37 millones de tarjetas de crédito en circulación
publicidad

Últimas Noticias

Copan_ruinas_intervencion_tuneles_2_0aa1b34b1f
Honduras destina un $1 mdd para cuidar ruinas Mayas
b89e92f4_2f43_4db4_a9f1_4ab1dc249cf9_7746da5682
Omisión de cuidados, el reporte con mayor incidencia en Coahuila
Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×