Tarjetas de crédito en México tocan cifras sin precedentes

Las tarjetas de crédito en circulación a nivel nacional siguen mostrando cifras al alza y ya alcanzaron niveles sin precedentes.

Y es que, al considerarse como una alternativa para apoyar gastos de las familias mexicanas, este tipo de herramientas ya tocaron su mayor cantidad desde que hay registro, según datos al mes de junio.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre del sexto mes del año, el número de plásticos de este tipo en circulación alcanzó 37 millones 163,583, evidenciando una alta dependencia de las personas.

Las cifras muestran que, en un año, la cartera de tarjetas de crédito se expandió en 1 millón 835,470 nuevas cuentas, lo que equivale a un crecimiento de 5.1% respecto al mismo mes de 2024, cuando había 35 millones 328,113 en manos de los consumidores.

Cabe recordar que el alza en el número de tarjetas de crédito en circulación ocurre en un entorno en donde la economía reporta un bajo crecimiento y el consumo comienza a debilitarse.

De hecho, analistas refieren que la inflación en alimentos, transporte y educación obliga a los hogares a recurrir al crédito para cubrir gastos que antes sí podían solventar.

En general, la banca observa mayor disposición de los hogares a endeudarse para mantener su nivel de vida. Sin embargo, según la CNBV, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito en México está por arriba de 40% anual, lo que significa que los saldos no cubiertos en su totalidad se encarecen de forma rápida.

Comentarios