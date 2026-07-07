En los primeros seis meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 1,996,304 unidades en el país, un retroceso superior al 40%

Inicio / Finanzas / México reduce fabricación de automóviles hasta 1.89% en junio

La producción de vehículos ligeros en México cayó 1.89% en su índice interanual en el mes de junio, mientras que las exportaciones disminuyeron hasta un 9.20%.

El resultado implicó 6,826 vehículos menos fabricados frente a junio de 2025, cuando se produjeron 361,047 unidades, y 30,508 exportaciones menos respecto a las 331,517 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

En los primeros seis meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 1,996,304 unidades, un retroceso anual de 0.42%.

El aumento en la exportación del sector, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25% a la mayoría de vehículos y componentes por Estados Unidos.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.282.466 unidades, equivalentes al 75,9 % del total entre enero y junio.

Canadá: 211,348 unidades (12.5 % del total)

Alemania: 46,769 unidades (2.8 %)

Brasil: 28,809 vehículos (1.7 %)

Resto de los países: 119,853 unidades (7.1 %)

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del PIB nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.