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México reduce fabricación de automóviles hasta 1.89% en junio

En los primeros seis meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 1,996,304 unidades en el país, un retroceso superior al 40%

Por Diana Valeria Leyva | 07 Julio 2026

La producción de vehículos ligeros en México cayó 1.89% en su índice interanual en el mes de junio, mientras que las exportaciones disminuyeron hasta un 9.20%.

El resultado implicó 6,826 vehículos menos fabricados frente a junio de 2025, cuando se produjeron 361,047 unidades, y 30,508 exportaciones menos respecto a las 331,517 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

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En los primeros seis meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 1,996,304 unidades, un retroceso anual de 0.42%.

El aumento en la exportación del sector, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25% a la mayoría de vehículos y componentes por Estados Unidos.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.282.466 unidades, equivalentes al 75,9 % del total entre enero y junio.

  • Canadá: 211,348 unidades (12.5 % del total)
  • Alemania: 46,769 unidades (2.8 %)
  • Brasil: 28,809 vehículos (1.7 %)
  • Resto de los países: 119,853 unidades (7.1 %)

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La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del PIB nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

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