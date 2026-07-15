Tequila y cerveza lideran exportaciones agroalimentarias

La cerveza se mantuvo en el primer lugar del ranking con exportaciones, aunque registró una disminución de 4.2% respecto al mismo periodo de 2025

En los primeros cinco meses del año, el tequila y la cerveza encabezaron las exportaciones agroalimentarias de México, al consolidarse como los productos con mayor valor de ventas al exterior, de acuerdo con un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El informe señala que la cerveza se mantuvo en el primer lugar del ranking con exportaciones por $2,538 millones de dólares, aunque registró una disminución de 4.2% respecto al mismo periodo de 2025.

En tanto, el tequila se ubicó en la segunda posición al alcanzar $1,894 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 15.1%, el mayor avance entre los principales productos agroalimentarios.

En contraste, el aguacate, uno de los productos más representativos de las exportaciones mexicanas, cayó al cuarto sitio tras registrar ventas por $1,448 millones de dólares, equivalentes a una baja de 23.4 por ciento.

Asimismo, los frutos rojos ocuparon la tercera posición con $1,792 millones de dólares, aunque también reportaron una disminución de 1.5 por ciento.

Por otra parte, el reporte del GCMA indica que otros productos relevantes también mostraron retrocesos.

El tomate exportó $1,215 millones de dólares, con una caída de 1.2%; los chiles sumaron $928 millones de dólares, con una baja de 2.5%; mientras que el azúcar alcanzó $886 millones de dólares, lo que significó un descenso de 11.8% frente al mismo lapso del año anterior.

A pesar de este desempeño mixto, el crecimiento del tequila permitió amortiguar parte de la desaceleración observada en otros productos del sector agroalimentario, consolidándose como el segundo producto de exportación más importante del país dentro de este segmento.