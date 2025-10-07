TikTok se une a campaña para impulsar negocios nacionales

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) anunció la incorporación de TikTok México como aliado estratégico en la iniciativa “Viernes Muy Mexicano”, una plataforma nacional que promueve el consumo local y la identidad cultural a través de activaciones comerciales que ponen en el centro a los negocios y empresas familiares del país.

Esta colaboración permitirá que miles de negocios familiares mexicanos den el salto hacia la economía digital, mediante programas de capacitación, acompañamiento y herramientas de comercio electrónico que TikTok Shop pondrá a disposición de los emprendedores.

Con su participación en “Viernes Muy Mexicano”, TikTok Shop se convierte en un catalizador de transformación digital, mostrando cómo el comercio electrónico puede fortalecer la cultura empresarial mexicana, detonar la economía local y proyectar lo hecho en México a millones de consumidores dentro y fuera del país.

Durante la reunión de trabajo, Philippe-Alexandre Castellví Dépée, líder de Nuevos Negocios y Asociaciones en TikTok, y Jorge Álvarez, líder de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos para e-commerce, presentaron la visión de la plataforma y sus programas de apoyo a emprendedores, destacando el papel de TikTok Shop como herramienta accesible y poderosa para negocios familiares.

El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, afirmó que “la digitalización es el nuevo lenguaje del comercio”. Con aliados como TikTok Shop, Viernes Muy Mexicano se convierte en una puerta de entrada para que los negocios familiares se integren a la economía digital, fortalezcan su formalidad y conecten con nuevas generaciones de consumidores. Esta alianza reafirma nuestro compromiso de acompañar a los negocios y empresas familiares en su transformación digital, promoviendo lo hecho en México con identidad y visión de futuro”.

Actualmente, 7 de cada 10 empresas familiares consideran que la capacitación y el acompañamiento son esenciales para ingresar a la economía digital.

Estos hallazgos confirman la urgencia de generar alianzas estratégicas como la que se hizo con TikTok Shop, que impulsen la formalidad, la innovación y el fortalecimiento de lo hecho en México, colocando a las empresas familiares en el centro de la nueva economía digital.

