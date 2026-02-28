Podcast
Javier_Flores_9fe261a6b9
Nuevo León

Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo

Los familiares de los adolescentes expresaron preocupación, ya que habrían respondido a ofertas de trabajo que criminales les enviaron a través de TikTok.

  • 28
  • Febrero
    2026

Pese a informar más temprano la localización de los tres jóvenes de Escobedo que desaparecieron tras salir a Tamaulipas, la Fiscalía precisó que solo han encontrado a uno y que este sábado hallaron a otros tres adolescentes que presuntamente también fueron reclutados por la delincuencia organizada.

Localizan a tres adolescentes que presuntamente fueron reclutados

Se tratan de Yeremin, de 15 años; Landon, de 14; y Leobardo, de 16, quienes son reportados en aparente buen estado de salud.

Trascendió que estaban en Nuevo Laredo, y que habrían regresado por cuenta propia a sus viviendas durante la madrugada.

Criminales los contactaron mediante redes sociales

Estos menores fueron contactados mediante redes sociales por un grupo criminal que les prometió dinero a cambio de que se trasladaran al vecino estado y se integraran a sus filas, reveló una fuente.

Investigan si el mismo grupo está detrás de desaparición en Escobedo

Sobre la desaparición de los tres amigos de la Secundaria Técnica 2, en Escobedo, se presume que también estaría detrás el mismo cartel.

Uno de los jóvenes escobedenses fue localizado el viernes en el municipio de China, Nuevo León; sin embargo, permanecen todavía con paradero desconocido Abraham Alexander Hernández Garza y Héctor Gael Loya Juárez.

Ofertas de trabajo en TikTok habrían atraído a los adolescentes

En días pasados familiares externaron su preocupación al revelar que los adolescentes habrían respondido a ofertas de trabajo que criminales les enviaron a través de TikTok.

Tras acceder, abandonaron sus domicilios y posteriormente informaron a sus familiares que se trasladarían a Nuevo Laredo.


