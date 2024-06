Traerá electromovilidad 40,000 empleos a Nuevo León

La electromovilidad está empujando el crecimiento de Nuevo León y para muestra, es que en los próximos meses generará hasta 40,000 empleos para la entidad.

Al participar en el arranque del International Mobility of The Future Summit 2024, el Secretario de Economía estatal, Iván Rivas, señaló que en el último par de años se ha registrado un boom de proveedores vinculados a la electromovilidad, por lo que las inversiones en este sector no se quedan atrás.

A detalle dijo que de octubre de 2021 a mayo de este año se han confirmado 72 nuevas inversiones del sector automotriz para el estado y de ellas, más del 50% están ligadas al tema de electromovilidad.

Estas significan más de $20,000 millones de dólares y más de 40,000 empleos formales que se van a generar, destacó el funcionario en su mensaje.

“Somos el primer lugar en el país como proveedor de materia prima para vehículos eléctricos y ya se trabaja en temas de componentes.

Tiene que ver mucho con proveeduría, por eso Nuevo León está creciendo tanto y es el hub de electromovilidad”, aseveró

En el caso de los proveedores vinculados a este sector, dijo que la cifra ya asciende a 85 empresas, en el último par de años, y muchas de ellas son derivadas de la inversión que realizará Tesla en el municipio de Santa Catarina, en donde instalará una planta donde fabricará autos eléctricos.

“La proveeduría, eso es lo importante de porque Nuevo León se está convirtiendo en este hub de electromovilidad. Tesla nos dijo que tenía 60, pero (en total) tenemos 85 proveedores específicamente para el sector de electromovilidad, y por eso Nuevo León está creciendo tanto.

Se integraron en los últimos dos años, esto ha sido un crecimiento vertiginoso, son empresas como ZF y Quanta Computer.

Tiene que ver sí, con las armadoras, está Kia que en el futuro quizá nos dice que hará sus carros eléctricos, también está Navistar que hace tractores eléctricos, está Marco Polo y BYD que hacen autobuses eléctricos, es decir, ya hay producción eléctrica, pero lo más importante es la cadena de valor”, aseveró.

Agregó que en Nuevo León lo que falta por producir aún son las baterías de autos eléctricos

Aún no se puede hacer todo el auto eléctrico aquí, porque todavía no hacemos las baterías, no hacemos ciertos componentes, pero la parte principal que nos falta es la batería. Lo demás se pudiera ir haciendo, no está la armadora pero están casi la mayoría de los componentes, puntualizó Rivas.

Comentarios