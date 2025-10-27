Cerrar X
uber_aeropuertos_f79b3c7e7b
Finanzas

Uber podrá operar libremente en aeropuertos de México

Una jueza federal otorgó a Uber una suspensión definitiva que impide a la Guardia Nacional detener a conductores en aeropuertos del país

  • 27
  • Octubre
    2025

La plataforma de movilidad obtuvo una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a sus conductores cuando transporten pasajeros hacia o desde los aeropuertos del país.

La resolución, emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, aplica en los más de 70 aeropuertos nacionales y garantiza que los viajes solicitados mediante la app se realicen sin interferencias de las autoridades.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, afirmó la compañía.

G4Sgm0VXQAAWhCX.jpg

Uber celebró la decisión y pidió al Congreso de la Unión legislar para modernizar la regulación del transporte en terminales aéreas.

Además, destacó que esta medida llega en un momento clave, cuando México se prepara para ser una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, lo que atraerá millones de visitantes.

La app, que opera en más de 100 ciudades de los 32 estados, consideró que garantizar la libre operación de plataformas tecnológicas es esencial para mejorar la experiencia de los turistas y fortalecer el ecosistema de movilidad.

Samuel García: “Por fin se logró”

Desde Nuevo León, el gobernador Samuel García, celebró que el nuevo aeropuerto estatal contará con una red integral de transporte.

“¡Por fin se logró! Ahora nuestro nuevo aeropuerto tendrá METRO, TRANSMETRO, CAMIONES VERDES, UBER y más plataformas”, publicó el mandatario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_8347141e97
Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC
G4_Xl7_Ao_Wc_AA_Btcp_5dd114ea2d
Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores
alumno_detenido_fotos_7d1c23eb7c
Cae estudiante en Coahuila por tomar fotos a alumnas en el baño
publicidad

Últimas Noticias

animales_puente_12623ea592
Incautan más de 160 especies exóticas en la frontera de Anzaldúas
EH_UNA_FOTO_8347141e97
Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC
presa_cuchillo_25e2503f57
Busca NL ampliar más del 50% almacenaje de presa El Cuchillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×