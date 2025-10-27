Uber podrá operar libremente en aeropuertos de México

La plataforma de movilidad obtuvo una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a sus conductores cuando transporten pasajeros hacia o desde los aeropuertos del país.

La resolución, emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, aplica en los más de 70 aeropuertos nacionales y garantiza que los viajes solicitados mediante la app se realicen sin interferencias de las autoridades.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, afirmó la compañía.

Uber celebró la decisión y pidió al Congreso de la Unión legislar para modernizar la regulación del transporte en terminales aéreas.

Además, destacó que esta medida llega en un momento clave, cuando México se prepara para ser una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, lo que atraerá millones de visitantes.

La app, que opera en más de 100 ciudades de los 32 estados, consideró que garantizar la libre operación de plataformas tecnológicas es esencial para mejorar la experiencia de los turistas y fortalecer el ecosistema de movilidad.

Samuel García: “Por fin se logró”

Desde Nuevo León, el gobernador Samuel García, celebró que el nuevo aeropuerto estatal contará con una red integral de transporte.

“¡Por fin se logró! Ahora nuestro nuevo aeropuerto tendrá METRO, TRANSMETRO, CAMIONES VERDES, UBER y más plataformas”, publicó el mandatario.

