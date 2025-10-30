Cerrar X
uber_aeropuerto_b4ac36513b
Nacional

Uber no tiene autorización para operar en aeropuertos: Gobierno

La Secretaría de Infraestructura aclara que la suspensión judicial no legaliza el servicio, que sigue prohibido en terminales aéreas

  • 30
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró este jueves que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país.

La dependencia indicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha emitido permisos para que plataformas digitales operen en zonas aeroportuarias, por lo que su actividad carece de respaldo legal.

Dicha aclaración surge después de que Uber promoviera un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional en diversos aeropuertos, que buscaban impedir el servicio de la aplicación al considerar que no cumple con la normativa vigente.

El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a Uber una suspensión, la cual establece que las inspecciones de la Guardia Nacional deben realizarse conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento.

No obstante, la SICT enfatizó que la medida judicial no autoriza a la compañía ni a otras plataformas a operar en aeropuertos, sino que busca evitar actos arbitrarios o discriminatorios durante los operativos.

La dependencia recordó que los usuarios pueden continuar utilizando taxis autorizados, transportes turísticos y autobuses con permisos vigentes desde las terminales aéreas hacia destinos específicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_49_59_PM_1_6a70d7c7b5
Interviene Obras Públicas en caso de socavón en Nuevo Laredo
FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
EH_UNA_FOTO_fb8302dabb
Advierten cierre de restaurantes en Matamoros por impuestos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×