Uber no tiene autorización para operar en aeropuertos: Gobierno

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró este jueves que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país.

La dependencia indicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha emitido permisos para que plataformas digitales operen en zonas aeroportuarias, por lo que su actividad carece de respaldo legal.

Dicha aclaración surge después de que Uber promoviera un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional en diversos aeropuertos, que buscaban impedir el servicio de la aplicación al considerar que no cumple con la normativa vigente.

Respecto de los servicios de pasajeros de y hacia los aeropuertos, la #SICTinforma: pic.twitter.com/xDhqP7JCsW — SICT México (@SICTmx) October 30, 2025

El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a Uber una suspensión, la cual establece que las inspecciones de la Guardia Nacional deben realizarse conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento.

No obstante, la SICT enfatizó que la medida judicial no autoriza a la compañía ni a otras plataformas a operar en aeropuertos, sino que busca evitar actos arbitrarios o discriminatorios durante los operativos.

La dependencia recordó que los usuarios pueden continuar utilizando taxis autorizados, transportes turísticos y autobuses con permisos vigentes desde las terminales aéreas hacia destinos específicos.

Comentarios