Wall Street abre en verde tras rebote del sector tecnológico

SpaceX sumaba un 3.93% tras días de pérdidas que lo arrastraron hasta el precio de cotización de su histórica salida a bolsa

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Wall Street abrió al alza este lunes como resultado del rebote registrado en el sector tecnológico tras varios días de pérdidas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.54% hasta 52,154 unidades

: sube 0.54% hasta 52,154 unidades S&P 500 : sube 0.78% hasta 7,411 unidades

: sube 0.78% hasta 7,411 unidades Nasdaq: sube 1.33% hasta 25,634 unidades

La Bolsa de Nueva York empezó la semana al alza después de que el sector tecnológico cosechara buenos resultados.

Las acciones de Comcast se dispararon 8.33% después de que la compañía anunciara que planea dividir sus negocios de medios y los de conectividad en dos compañías cotizadas diferentes.

SpaceX sumaba un 3.93% tras días de pérdidas que lo arrastraron hasta el precio de cotización de su histórica salida a bolsa.

Otras compañías como Palantir, Amazon y Alphabet sumaban 3.38%, 3.17% y 2.87%, respectivamente.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el encuentro tendrá lugar mañana en la capital catarí, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, descarta que esté programado.