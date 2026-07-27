Wall Street abre en verde ante pausa de ataques entre EUA-Irán

Esto impactó en el sector tecnológico, el cual comenzó la jornada con alzas en empresas como Microsoft, Amazon, Meta y Apple

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Wall Street abrió en terreno verde la jornada de este lunes después de que los ataques entre Estados Unidos e Irán se pausaran, lo que le dio un respiro a los mercados del mundo.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 1.18% hasta 52,558 unidades

: sube 1.18% hasta 52,558 unidades S&P 500 : sube 0.8% hasta 7,471 unidades

: sube 0.8% hasta 7,471 unidades Nasdaq: sube 0.89% hasta 25,196 unidades

Al arranque, las acciones en la bolsa de Nueva York registraron valores positivos, después de que el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas declarara que Washington está dando "algo de margen" a los esfuerzos diplomáticos entre ambos países.

Esto impactó en el sector tecnológico, el cual comenzó la jornada con alzas en empresas como Microsoft, Amazon, Meta y Apple, las cuales registraron aumentos en sus acciones del 2.55%, 1.19%, 1.67% y 0.59%, respectivamente.

Esta semana, las cuatro compañías divulgarán sus resultados trimestrales; además, la Reserva Federal llevará a cabo una nueva reunión para analizar los tipos de interés.

Así amanece el resto de las acciones

El oro cotizaba en $4,085 dólares la onza al registrar un incremento del 0.37%, mientras que la plata lo hacía en $58.08 dólares. Mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años perdía 4.653%.

EUA pausa ataques contra Irán por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos suspendió los ataques en contra de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que siempre ha sido "coherente al decir que prefiere una solución diplomática, pero sigue manteniendo todas las opciones si Irán continúa con actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra aliados", según mencionó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.