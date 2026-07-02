Wall Street cierra con récord en Dow Jones, pero baja Nasdaq

En el plano corporativo, el sector de la tecnología y las comunicaciones acumularon las mayores pérdidas, del 1.5% y 0.8%, respectivamente

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Wall Street cerró este jueves con récord de Dow Jones, pero con bajada en Nasdaq.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.14% hasta 52,900 unidades

: sube 1.14% hasta 52,900 unidades S&P 500 : sube 0.01% hasta 7,483 unidades

: sube 0.01% hasta 7,483 unidades Nasdaq: baja 0.80% hasta 25,832 unidades

Las bolsas no abrirán mañana viernes por el festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, el 4 de julio, que cae en sábado.

Esta semana corta deja ganancias en los tres indicadores, con el sector tecnológico y de consumo entre los más favorecidos, mientras que los valores energéticos mostraron un comportamiento más débil.

Inversionistas se fijaron hoy en los datos de empleo de junio, que mostrarán una creación de puestos de trabajo en Estados Unidos, lo que reduce las expectativas de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

El rápido crecimiento del empleo en Estados Unidos registrado los últimos meses y el temor a que la inflación se mantenga en niveles elevados activaron las alertas ante una posible subida de los tipos.

En el plano corporativo, el sector de la tecnología y las comunicaciones acumularon las mayores pérdidas, del 1.5% y 0.8%, respectivamente.

Así cierra el resto de las acciones de Wall Street

En otros mercados, el oro subió a $4,134 dólares la onza; el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4.485 %, el euro se cambiaba a $1,143 dólares y el bitcóin ascendía a $61.330 dólares.