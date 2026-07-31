El Dow Jones logró cerrar julio con avance y encadenó cuatro meses consecutivos al alza, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq terminaron en números rojos

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra en verde, pero julio deja saldo mixto

Wall Street cerró este viernes en verde, impulsado por el desempeño del sector tecnológico y el optimismo generado por los resultados corporativos de las grandes empresas, sin embargo el mercado terminó julio con resultados mixtos, marcado por la volatilidad provocada por las tensiones en Medio Oriente, las dudas sobre la política monetaria de Estados Unidos y la incertidumbre en torno al gasto en inteligencia artificial.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con el cierre de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : subió 0.53% hasta 52,485 unidades

: subió 0.53% hasta 52,485 unidades S&P 500 : avanzó 0.70% hasta 7,489 puntos

: avanzó 0.70% hasta 7,489 puntos Nasdaq: ganó 1.00% hasta 25,373 unidades

En el balance mensual, el Dow Jones logró avanzar 0.3% y sumó su cuarto mes consecutivo con ganancias. En contraste, el S&P 500 cayó 0.1%, mientras que el Nasdaq retrocedió 3.2% durante julio.

Así cerró el resto de los mercados

El petróleo de Texas (WTI) avanzó y cerró en $84.67 dólares por barril, acumulando una ganancia cercana al 22% durante julio debido a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El oro registró una caída de aproximadamente 1.49% y terminó la sesión en un rango de $4,042 a $4,047 dólares por onza.

Además, la plata también retrocedió y cerró alrededor de $58 dólares por onza, con una baja cercana al 2.05% respecto a la jornada anterior.