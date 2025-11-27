Cerrar X
Wall Street no opera por ser día festivo en Estados Unidos

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaron las ganancias las empresas de Boeing, Walmart y Microsoft. Mientras que Salesforce tuvo las mayores pérdidas

Wall Street anunció que el día de hoy no tendrá operaciones debido a que es considerado festivo por "Acción de Gracias". 

Se informó que la jornada de ayer cerró en verde, con un rebote de las grandes tecnológicas que impulsó a Nasdaq en Estados Unidos, en el que no opera la bolsa.

Analistas destacaron que se acumularon ganancias de más del 4% en la semana, reponiéndose de una mala racha relacionada con las dudas por el alto valor bursátil de las tecnológicas y el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaron las ganancias Boeing 2.46%, Walmart 1.96% y Microsoft 1.78 %, mientras que Salesforce tuvo las mayores pérdidas -2.55%.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas para enero subieron 58.65 dólares el barril y la onza de oro alcanzaba su máximo precio en más de una semana, de $4,158 dólares. 


