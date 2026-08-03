Wall Street abre verde por anuncio de Trump sobre negociaciones

Fabricantes de chips sufrieron caídas importantes como Filadelfia con un 2.8%, mientras que Salesforce y Microsoft reportaban aumentos

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Wall Street abrió en verde después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que será este lunes cuando reanude las conversaciones con Irán, en un intento por reabrir el estrecho de Ormuz.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 1.2% hasta 53,116 unidades

: sube 1.2% hasta 53,116 unidades S&P 500 : sube 0.64% hasta 7,537 unidades

: sube 0.64% hasta 7,537 unidades Nasdaq: sube 0.79% hasta 25,573 unidades

Las acciones en la Bolsa de Nueva York arrancaron el primer día de negociación de agosto con números verdes, después de que el posible acuerdo con Irán calmara las tensiones entre inversionistas, quienes se encuentran atentos a los resultados que se brindarán a lo largo de esta semana.

Amazon subió 4.8%, quien por primera vez alcanzó un valor de mercado de $3,000 millones de dólares, mientras que Bristol Myers Aquibb y AstraZeneca fortalecieron el sector sanitario debido a que las acciones de ambas compañías subieron hasta un 1.5%.

Fabricantes de chips sufrieron caídas importantes como Filadelfia con un 2.8%, mientras que Salesforce y Microsoft reportaban aumentos.

En tanto, SpaceX presentará sus primeros resultados trimestrales desde su salida de la bolsa, aunque se encuentra en el foco de atención al cotizar bajo con una caída del 1.4%.

Así amanece el resto de las acciones

El oro se devaluaba 0.51% hasta cotizar $4,086 dólares por onza, así como la plata alcanzaba una caída de 1.69%.

Trump abre negociación con Irán; inician pláticas este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán para intentar alcanzar acuerdos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

El anuncio se produjo un día después de que el mandatario estadounidense cancelara un ataque de gran escala contra territorio iraní, ante las gestiones realizadas por aliados de Washington en Medio Oriente para evitar una nueva escalada militar.