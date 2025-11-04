Cerrar X
Internacional

Abigail Spanberger es elegida gobernadora de Virginia

La demócrata venció a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en dicho estado

  • 04
  • Noviembre
    2025

La candidata por el Partido Demócrata, Abigail Spanberger, ganó este martes las elecciones para la gobernación de Virginia, superando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears.

Esta victoria de Spanberger les da a los demócratas un triunfo clave de cara a las elecciones de mitad de periodo de 2026. Además, se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo en dicho estado.

La victoria de Spanberger cambiará el control partidista de la gubernatura cuando la excongresista remplace al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin.

Durante su campaña, Spanberger enfatizó los temas económicos, una estrategia que podría servir a los demócratas para las elecciones del siguiente año mientras intentan romper el control del presidente Donald Trump y los republicanos en Washington y de este modo ganar terreno en las legislaturas estatales.

En su campaña formuló argumentos económicos en contra de las políticas de Trump, mientras gastaba sumas considerables en anuncios que vinculaban a Earle-Sears con el presidente.

Esta campaña la realizó por todo el estado de Virginia, incluyendo zonas que son de tendencia republicana, impulsando también el apoyo a los derechos del aborto en el estado del sur, el cual no ha promulgado nuevas restricciones o prohibiciones sobre el procedimiento, y criticó al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, el cierre del gobierno de Estados Unidos y su impacto negativo en un estado con cientos de miles de empleados federales.

Dicho enfoque le permitió a Spanberger animar a los principales partidarios de los demócratas y también atrajo a votantes indecisios que eligieron a Youngkin en 2021.


