Abuchean a Trump durante el himno de EUA en las Finales de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con una mezcla de aplausos y sonoros abucheos la noche de este lunes al asistir al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, celebrado en el Madison Square Garden.

Trump acudió al encuentro como invitado de James Dolan, propietario de la franquicia neoyorquina, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en funciones en presenciar unas Finales de la NBA.

Durante la ceremonia previa al partido, las pantallas gigantes del recinto anunciaron la presencia del presidente, quien apareció sonriente en uno de los palcos mientras se interpretaba el himno nacional de Estados Unidos.

Donald Trump gets booed at the NBA Finals in New York City.



(via ABC) pic.twitter.com/ryUdrY8Lw2 — Variety (@Variety) June 9, 2026

Los abucheos dominaron el ambiente

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los abucheos fueron superiores a los aplausos que ofreció un sector minoritario de los asistentes al inmueble.

El episodio se produjo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores del Madison Square Garden, debido a la visita presidencial.

Como parte del operativo, las autoridades restringieron varias actividades habituales en la zona, incluida la tradicional fiesta para aficionados que suele realizarse en el exterior del estadio durante los partidos importantes.

Refuerzan seguridad por visita presidencial

Además, los asistentes fueron instruidos para llegar con al menos tres horas de anticipación y sin mochilas u objetos voluminosos, debido a los controles de seguridad reforzados implementados por las autoridades, similares a los utilizados en los aeropuertos.

La presencia de Trump en eventos deportivos se ha vuelto frecuente desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, una práctica poco habitual entre los presidentes estadounidenses.

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