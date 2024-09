Acepta Kamala Harris tener un segundo debate con Donald Trump

La vicepresidenta, y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris ha aceptado este sábado la invitación de televisora CNN para debatir con el expresidente Donald Trump el próximo 23 de octubre.

Jen O’Malley Dillon, directora de campaña de Harris, afirmó que la vicepresidenta está preparada para compartir nuevamente el escenario con Trump y retó a su oponente a aceptar el desafío.

A través de Twitter, Harris expresó su disposición para el debate, señalando que espera que Trump participe.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.



I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh