Aceptan EUA e Irán texto de un acuerdo para fin de la guerra

Estados Unidos e Irán estarían más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que ha sacudido Oriente Medio desde finales de febrero. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que ambas naciones ya acordaron la redacción de un texto final y que actualmente se trabaja en los últimos detalles para concretar el pacto.

La declaración representa uno de los avances más importantes desde el inicio del conflicto, que involucró también a Israel y provocó una fuerte tensión regional, además de afectar los mercados energéticos internacionales.

Pakistán encabeza los esfuerzos de mediación

Según Sharif, Pakistán ha asumido un papel central en las negociaciones y mantiene comunicación constante con Washington y Teherán para definir los siguientes pasos. El mandatario aseguró que la posibilidad de alcanzar la paz es más alta que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra.

Aunque ni Estados Unidos ni Irán confirmaron oficialmente la existencia de un acuerdo definitivo, diversas declaraciones recientes han alimentado las expectativas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que un pacto "nunca ha estado más cerca", mientras que el presidente Donald Trump compartió ese mensaje en sus redes sociales.

El programa nuclear sigue siendo el tema central

De acuerdo con funcionarios involucrados en las conversaciones, uno de los puntos clave contempla el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la destrucción de material considerado sensible por Washington y sus aliados.

A cambio, el acuerdo podría abrir la puerta al levantamiento gradual de sanciones económicas impuestas a Irán y a la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

Estados Unidos e Israel han sostenido durante años que el programa nuclear iraní podría derivar en el desarrollo de armas atómicas, mientras que Teherán insiste en que sus actividades tienen fines exclusivamente pacíficos.

Persisten diferencias con Israel

A pesar del optimismo, el gobierno israelí ha reiterado que no participa directamente en las negociaciones. El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que Israel mantiene su postura de impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares y advirtió que continuará defendiendo sus intereses de seguridad en la región.

Mientras las conversaciones avanzan, diplomáticos y gobiernos involucrados esperan que el acuerdo pueda formalizarse en los próximos días, lo que marcaría un posible punto de inflexión para Oriente Medio.

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