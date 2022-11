Justifica López Obrador marcha del 27 de noviembre

El presidente aseguró que dicha manifestación es para expresar que no aceptan el clasismo ni la discriminación en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las razones y causas de la marcha que planea realizar este domingo 27 de noviembre desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el Ejecutivo había anunciado que la marcha concluiría con la presentación de su cuarto informe de gobierno, mismo que se tenía contemplado realizar el jueves 1 de diciembre del presente año.

Según el mandatario federal, la manifestación no es sobre la reforma electoral presentada por el presidente, misma que aún no ha sido votada en la Cámara de Senadores; si no para celebrar que no domina la oligarquía en México y que no se permite la corrupción.

Del mismo modo, aseguró que la marcha igualmente tiene como propósito expresar que no aceptan el clasismo ni la discriminación en el país, y que hay 'esperanza' y 'felicidad' en México.

'Vamos ganando la batalla contra el racismo, la marcha de 27 es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación', explicó.

'La marcha del 27 de noviembre es para decir que hay esperanza y felicidad en nuestro pueblo', dijo.

Igualmente, López Obrador recomendó a los asistentes a vestir con ropas tradicionales; esto para celebrar que están 'avanzando' en la 'transformación' del país.

'Todo el que quiera asistir, vaya del color que sea, con zapatos, zapatillas o huaraches, pero que lleve gorra y sombrero porque habrá sol. Si tienen guitarra, acordeón, batucada o marimba, que las lleven a la marcha del 27 porque vamos a celebrar que vamos avanzando en la transformación del país'