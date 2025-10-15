Cerrar X
Internacional

Acuerdan Pakistán y Afganistán alto el fuego de 48 horas

Tras varios días de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, Pakistán y el régimen talibán de Afganistán pactaron un alto el fuego temporal de 48 horas

  • 15
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Pakistán y el régimen talibán de Afganistán acordaron este miércoles una tregua temporal de 48 horas, efectiva desde las 13:00 horas, después de varios días de intensos combates en la zona fronteriza que han causado numerosas víctimas.

La Cancillería paquistaní confirmó que el alto el fuego fue alcanzado “con el consentimiento mutuo de ambas partes” y busca generar condiciones para “encontrar una solución positiva a un asunto complejo pero resoluble mediante el diálogo”.

De acuerdo con Islamabad, la propuesta de cese al fuego fue solicitada por los talibanes afganos.

“Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto el fuego entrará en vigor después de las 17:30 horas, el Emirato Islámico ordena a sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión”, declaró Zabihullah Mujahid, portavoz talibán.

Durante este periodo, ambas naciones realizarán esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor del conflicto, especialmente en las zonas de Kandahar y Spin Boldak.

Horas antes del acuerdo, los talibanes acusaron al ejército paquistaní de lanzar una incursión en el sur de Afganistán con armamento pesado.

Según Kabul, el ataque en el distrito fronterizo de Spin Boldak dejó más de 12 civiles muertos y un centenar de heridos.

En respuesta, fuentes de seguridad paquistaníes reportaron bombardeos contra supuestas instalaciones talibanas en Kandahar y Kabul, atribuidas a los recientes ataques desde territorio afgano.

El portavoz Mujahid negó parte de los reportes y aseguró que una de las explosiones se debió al estallido de un camión cisterna previo al anuncio del alto el fuego.

Por su parte, las autoridades de Pakistán mantuvieron cerrados los principales pasos fronterizos, entre ellos Torkham y Chaman, suspendiendo el tránsito de mercancías y personas desde el fin de semana.

 


