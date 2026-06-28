EUA e Irán acuerdan pausar ataques y retomar negociaciones

Washington y Teherán pactaron reunirse en Catar y garantizar la libre navegación por Ormuz mientras continúan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní

Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios.

La pausa en las hostilidades llega apenas dos días después de que ambos gobiernos se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

De acuerdo con Axios, además del cese temporal de los ataques, las dos naciones acordaron permitir que los buques continúen transitando libremente por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo, mientras avanzan las conversaciones diplomáticas.

Escalada de tensión

El anuncio se produce luego de varios días de enfrentamientos verbales y militares entre ambas partes.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán mantenía los ataques.

"La República Islámica dejaría de existir", advirtió Trump al referirse a un eventual recrudecimiento del conflicto.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó recientemente sobre una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes, como respuesta a un ataque con dron atribuido a Irán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

Acusaciones mutuas

Tras esos hechos, Irán acusó a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y defendió su respuesta militar como un acto de "legítima defensa".

El viernes, Trump también había señalado que Irán cometió una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar, según dijo, al menos cuatro drones de ataque contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Estos incidentes representaron los primeros enfrentamientos directos desde que ambas naciones firmaron, el pasado 17 de junio, un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la seguridad de la navegación mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.