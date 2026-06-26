Aficionados colombianos regresan a Miami tras el caos de 2024

La alta demanda se ha reflejado también en el mercado de reventa, donde los boletos alcanzan precios de entre 3 mil y más de 5 mil dólares

La afición colombiana volverá este sábado al estadio de Miami donde hace casi dos años se registró una de las escenas más caóticas del futbol continental, cuando miles de personas sin boleto intentaron ingresar por la fuerza a la final entre Colombia y Argentina.

Ahora, la selección cafetera regresará al inmueble para enfrentar a Portugal en un partido decisivo de la fase de grupos, bajo un operativo de seguridad reforzado y con múltiples filtros de acceso para evitar que se repitan los incidentes de 2024.

Colombia vuelve al escenario del caos de 2024

El antecedente inmediato sigue fresco para muchos aficionados. Durante la final de la Copa América, los problemas comenzaron horas antes del partido, cuando una multitud se abalanzó sobre los accesos del estadio, provocando momentos de pánico entre asistentes, personal de seguridad y familias que intentaban ingresar con boleto.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas empujando puertas, entrando por zonas no autorizadas e incluso intentando colarse por conductos de ventilación, imágenes que generaron cuestionamientos sobre la capacidad de organización para recibir eventos internacionales de alto impacto.

Para algunos hinchas colombianos, el regreso al mismo escenario representa también una oportunidad para cambiar la narrativa y mostrar una imagen distinta del país ante el mundo.

“Ahora que ya estamos aquí, siento que hay un poco más de presión para que nos comportemos mejor y demos una mejor imagen de nuestro país al mundo. Colombia es nueva. Colombia tiene cosas nuevas para mostrarle al mundo. Somos un país diferente y tenemos que demostrarlo”, expresó Nicolás, aficionado colombiano.

Refuerzan filtros de acceso y presencia policial

Las autoridades implementaron un nuevo esquema de seguridad para el partido entre Colombia y Portugal, con tres puntos de control alrededor del complejo antes de llegar al estadio, revisión anticipada de boletos y pases de estacionamiento, además de una valla de acero instalada en el perímetro.

El objetivo es impedir la presencia masiva de personas sin entrada en las inmediaciones del inmueble y garantizar que los recursos de seguridad se concentren en los aficionados que sí cuentan con boleto.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el torneo, explicó que el dispositivo contempla varias capas de revisión y una fuerte presencia federal tanto en el estadio como en la ciudad.

“Vamos a asegurarnos de que todos estén en guardia, listos para ese día en particular. Vamos a redoblar esfuerzos el 27 para garantizar que podamos enfocarnos en hablar de lo que sucedió en el campo”, señaló.

Un partido de alta demanda por Colombia y Cristiano Ronaldo

El encuentro ha generado una fuerte expectativa por la amplia comunidad colombiana que vive en el sur de Florida y por el atractivo de ver a Portugal, encabezado por Cristiano Ronaldo.

La alta demanda se ha reflejado también en el mercado de reventa, donde los boletos alcanzan precios de entre 3 mil y más de 5 mil dólares, una cifra que evidencia el interés por un partido que puede definir el futuro de Colombia en la fase de grupos.

Ante ese escenario, las autoridades han insistido en un mensaje claro para quienes no cuenten con entrada: no acudir al estadio. En su lugar, recomendaron asistir a festivales para aficionados y eventos alternos en la zona de Miami.

El estadio enfrenta demandas por los incidentes anteriores

El inmueble, que durante el torneo opera bajo el nombre de Miami Stadium por políticas de patrocinio, aún enfrenta demandas relacionadas con los hechos ocurridos durante la final de 2024.

Entre los señalamientos se encuentran presuntas fallas en el número de elementos de seguridad, falta de personal hispanohablante suficiente y omisiones para proteger a personas que contaban con boletos legítimos ante una situación que, según los demandantes, pudo haberse previsto.

De cara al partido contra Portugal, los aficionados colombianos esperan que el episodio de hace dos años no sea lo que los defina, sino el ambiente, el apoyo y el comportamiento de una comunidad que vuelve a Miami con una mirada internacional encima.