Apartará Tigres boletos para venta a aficionados sin abono

Con esta estrategia, el Club Tigres busca acercar a los aficionados la oportunidad de conocer el "Volcán" o de volver a visitarlo

Ver un partido en el Estadio Universitario no es fácil, no solamente cuando eres aficionado del equipo visitante; también la propia hinchada auriazul, muchas veces, solo puede soñar con pisar la casa de su equipo.

Esto se debe a que prácticamente la totalidad de las entradas están vendidas desde antes de que inicie la temporada, pues la afición felina, al ser una de las más fieles, abarrota cada 15 días el "Volcán", por lo que la disponibilidad de boletos para quienes no son abonados es casi nula.

Pensando justo en la afición que quiere, pero simplemente no puede acudir al estadio porque no hay boletos, el Club Tigres anunció que a partir de esta temporada 2026/27, reservará un porcentaje de boletos para que sean liberados en venta libre. Así, más aficionados podrán tener acceso a ver un juego en vivo.

Así funcionará el proceso

Antes de comenzar a explicar cómo funcionará la dinámica, la institución aclaró que aquellos que posean la membresía Socio Tigre Oro, tendrán acceso prioritario a esta venta de boletos.

Con esto claro, hay que registrarse para mostrar la intención de compra para cualquiera de los primeros tres partidos de Tigres en el Universitario: San Luis, Atlante y Necaxa.

Una vez completado este registro, el club te proporcionará la oportunidad de acceder a la preventa de entradas.

Con esta estrategia, el Club Tigres busca acercar a los aficionados la oportunidad de conocer el "Volcán" o de volver a visitarlo, si es que previamente ya habías estado en algún partido.