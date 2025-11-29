Agravan cargos por ataque a Guardia Nacional en Washington

La fiscal federal del Distrito de Columbia anunció este viernes que los cargos contra el hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional se han elevado a homicidio doloso después de que uno de los soldados falleciera, mientras que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las decisiones de asilo

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras ser baleados el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump el anuncio jueves por la noche que Beckstrom había fallecido.

La oficina de la fiscal Jeanine Pirro dijo que los cargos contra Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán, ahora incluyen un cargo de homicidio doloso y dos cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado.

Beckstrom y Wolfe fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental como parte de la misión de lucha contra el crimen del presidente Donald Trump que federalizó la fuerza policial de DC El presidente también ha desplegado o intentó desplegar miembros de la Guardia Nacional en otras ciudades para sus planes de deportación masiva, pero ha enfrentado impugnaciones judiciales.

Trump calificó el incidente como un “ataque terrorista” y criticó al gobierno anterior por permitir que afganos que trabajaron con el ejército estadounidense durante la guerra de Afganistán ingresaran a Estados Unidos. El presidente ha dicho que quiere “pausar permanentemente la migración” de naciones más pobres y expulsar a millones de inmigrantes del país.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la red social X que todas las decisiones de asilo se pausarán “hasta que podamos asegurarnos de que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Pirro dijo que los funcionarios han estado trabajando sin descanso para determinar el motivo del ataque. Los investigadores están ejecutando órdenes de registro en el estado de Washington, donde vivía Lakanwal, y en otras partes del país.

Por tanto, Wolfe permanece en “estado muy crítico”, informó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, el viernes. Ordenó que las banderas estatales se izaran a medios asta en reconocimiento a la muerte de Beckstrom.

“Su valentía y compromiso con el deber representar lo mejor de nuestro estado”, dijo Morrisey.

Lakanwal llegó a EUA en 2021

Lakanwal había estado viviendo en Bellingham, en el estado de Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su exarrendadora, Kristina Widman.

Mohammad Sherzad, un vecino de Lakanwal en Bellingham, comentó a la AP en una entrevista telefónica el viernes que Lakanwal era educado, callado y hablaba muy poco inglés.

Sherzad dijo que asistía a la misma mezquita que Lakanwal y había escuchado de otros miembros que Lakanwal tenía problemas para encontrar trabajo. Algunos de sus hijos asistían a la misma escuela que los hijos de Lakanwal, añadió Sherzad.

"Era muy callado y los niños eran muy educados y muy juguetones. Pero no vimos nada malo en él. Se veía bien", indicó Sherzad. Añadió que Lakanwal “desapareció” hace unas dos semanas.

Lakanwal había trabajado brevemente como contratista independiente para Amazon Flex, que permite a las personas usar sus propios autos para entregar paquetes, compartió un portavoz de la compañía con The Associated Press. Lakanwal entregó paquetes desde finales de julio hasta finales de agosto y no había estado activo desde entonces.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que reasentó a afganos después de la retirada de Estados Unidos del país, dijeron funcionarios. Lakanwal solicitó asilo durante la presidencia de Biden, pero su asilo fue aprobado por el gobierno de Trump, dijo #AfghanEvac en un comunicado.

Lakanwal sirvió en una unidad del Ejército afgano respaldada por la CIA en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental afgana de Khost que se identificó como primo de Lakanwal. Dijo que Lakanwal era originario de la provincia y que su hermano también había trabajado en la unidad, conocida como una de las Unidades Cero.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Dijo que Lakanwal había comenzado a trabajar como guardia de seguridad para la unidad en 2012 y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Las Unidades Cero eran unidades paramilitares compuestas por afganos pero respaldadas por la CIA que también servían en combates de primera línea con oficiales paramilitares de la CIA. Jugaron un papel clave en la caótica retirada de Estados Unidos del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses se retiraban del país.

El miércoles por la noche, Trump pidió la reinvestigación de todos los refugiados afganos que habían ingresado bajo la iniciativa del gobierno de Biden que trajo a aproximadamente 76.000 personas al país, muchos de los cuales habían trabajado como intérpretes y traductores.

El programa se ha enfrentado a un intenso escrutinio de Trump y otros debido a las acusaciones de fallas en el proceso de investigación, a pesar de que sus defensores dicen que hubo una investigación exhaustiva y que el programa ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias de los talibanes.

Comentarios