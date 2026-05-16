Cuba denuncia que 100 mil pacientes esperan cirugía por bloqueo

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que alrededor de 100 mil pacientes en la isla, incluidos 12 mil niños, permanecen en lista de espera para cirugías debido a la crisis energética y las limitaciones económicas que, según afirmó, derivan del endurecimiento de las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa en Nueva Delhi, en el marco de la reunión ministerial de los BRICS, el canciller cubano sostuvo que la escasez de combustible y recursos ha generado graves consecuencias para el sistema sanitario nacional.

Niños con cáncer, entre los más afectados

Rodríguez afirmó que la tasa de supervivencia infantil en casos de cáncer habría descendido del 85 al 65%, atribuyendo esta situación a la falta de medicamentos, equipos e insumos médicos esenciales.

Según su exposición, las dificultades energéticas también afectan la operación hospitalaria, el funcionamiento de equipos especializados y la capacidad del sistema de salud para responder a procedimientos quirúrgicos pendientes.

El funcionario calificó como una “persecución petrolera” las medidas que, según La Habana, limitan el suministro de combustible hacia la isla, incluyendo presiones económicas sobre países exportadores.

Esta situación ha profundizado la crisis energética en Cuba, donde apagones masivos recientes llegaron a dejar sin electricidad a más de la mitad del territorio nacional, afectando hogares, industrias y servicios públicos.

Aumento en mortalidad infantil

De acuerdo con Rodríguez, la mortalidad infantil en Cuba habría aumentado hasta 9.9 muertes por cada mil nacidos vivos al cierre de 2025, cifra que vinculó a la escasez de medicamentos y a las dificultades del sistema de salud.

Durante su visita, el canciller agradeció iniciativas de solidaridad y campañas de recaudación de fondos organizadas en India para apoyar a sectores vulnerables en Cuba.

Asimismo, reiteró que el gobierno cubano mantiene disposición a un diálogo con Estados Unidos para abordar diferencias bilaterales, siempre que dicho proceso respete la soberanía de la isla.

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