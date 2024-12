Al menos 56 fallecidos tras una estampida en un estadio de Guinea

Al menos 56 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras una estampida ocurrida en un estadio de fútbol en la ciudad de N’Zérékoré, Guinea, durante un partido entre los equipos locales de N’zérékoré y Labé.

La tragedia se desencadenó cuando los aficionados, furiosos por las decisiones del árbitro, invadieron el campo. La situación se agravó cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que provocó el pánico entre los espectadores que intentaban escapar del estadio.

⚠️🔞 WARNING: GRAPHIC 18+ 🔞⚠️



❗️🇬🇳 - At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N'zerekore, Guinea.



This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE