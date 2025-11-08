Cerrar X
Internacional

Árbol de Navidad del Centro Rockefeller llega a Manhattan

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de la localidad de East Greenbush, un suburbio de Albany y fue talado esta semana

  • 08
  • Noviembre
    2025

El árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue izado el sábado en su nuevo hogar en Manhattan, marcando el inicio de la temporada navideña en la ciudad de Nueva York.

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de la localidad de East Greenbush, un suburbio de Albany. Después de ser talado esta semana, realizó el viaje de aproximadamente 240 kilómetros (150 millas) hacia el sur en un camión de plataforma, atrayendo a curiosos en el camino.

Las multitudes eran mucho más grandes en el número 30 de la Plaza Rockefeller, donde los trabajadores utilizaron grúas para colocar el árbol, de 11 toneladas, en su posición, con vista a la icónica pista de patinaje. La gente se reunió con tazas de café y teléfonos mientras los equipos sujetaban el abeto y comenzaban el cuidadoso proceso de estabilizarlo.

El árbol pronto será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores y eficientes en energía, y coronado con una estrella de Swarovski que pesa 408 kilogramos (900 libras).

Será iluminado el 3 de diciembre durante una transmisión en vivo presentada por la estrella de la música country Reba McEntire y permanecerá en exhibición hasta mediados de enero, después de lo cual será convertido en madera que será utilizada por Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles.

El árbol fue donado por la propietaria Judy Russ y su familia. Ella comentó que fue plantado por los bisabuelos de su esposo en la década de 1920.

“Que esto ahora se convierta en el centro de la Navidad de la ciudad de Nueva York es algo increíble”, declaró Russ a la estación de radio 1010 WINS.

El primer árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue colocado por los trabajadores en 1931 para levantar el ánimo durante la Gran Depresión. El relativamente modesto abeto balsámico de 6 metros fue adornado con guirnaldas hechas a mano por las familias de los trabajadores.

La tradición se mantuvo cuando se celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol en 1933.


