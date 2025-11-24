Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T143227_621_19d7b81adb
Internacional

Melania Trump inspecciona árbol de Navidad para la Casa Blanca

La primera dama salió de la puerta principal para recibir el abeto mientras vestía un abrigo color marfil de un reconocido diseñador

  • 24
  • Noviembre
    2025

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió el árbol de Navidad que presidirá las decoraciones en la Casa Blanca.

Melania salió a la entrada principal de la mansión para recibir el árbol proveniente de Michigan, el cual tiene más de seis metros de altura y fue el ganador del concurso de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

G6jAaYKbwAMsBSF.jpg

La primera dama vistió un abrigo color marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.

La recepción fue más corta que la del año pasado, cuando la entonces primera dama, Jill Biden, recibió al ejemplar acompañada de miembros de su familia y afectados por el huracán Helene, a los que honraba el árbol.

Melania vuelve a ser la cara visible de la Navidad en la mansión presidencial, ya que su oficina está a cargo de las decoraciones y los eventos relacionados con estas festividades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_5_4086264809
Tiroteo deja cuatro heridos en encendido del árbol en EUA
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T105344_479_db5f22157e
Restricciones aéreas seguirán tras reapertura de Gobierno de EUA
finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×