Melania Trump inspecciona árbol de Navidad para la Casa Blanca
La primera dama salió de la puerta principal para recibir el abeto mientras vestía un abrigo color marfil de un reconocido diseñador
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió el árbol de Navidad que presidirá las decoraciones en la Casa Blanca.
Melania salió a la entrada principal de la mansión para recibir el árbol proveniente de Michigan, el cual tiene más de seis metros de altura y fue el ganador del concurso de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.
La primera dama vistió un abrigo color marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.
La recepción fue más corta que la del año pasado, cuando la entonces primera dama, Jill Biden, recibió al ejemplar acompañada de miembros de su familia y afectados por el huracán Helene, a los que honraba el árbol.
Melania Trump recibe el árbol de navidad de este año en la Casa Blanca pic.twitter.com/F38dLG9zCd— David Alandete (@alandete) November 24, 2025
Melania vuelve a ser la cara visible de la Navidad en la mansión presidencial, ya que su oficina está a cargo de las decoraciones y los eventos relacionados con estas festividades.
