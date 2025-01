Arrestan a más de 500 migrantes en 'histórica operación' de Trump

En una de las primeras acciones de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una operación masiva de deportación que la Casa Blanca ha calificado como “la mayor en la historia del país”.

Según declaraciones de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, las autoridades arrestaron a 538 migrantes irregulares considerados “criminales” y deportaron a cientos más en aviones militares.

“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, escribió Leavitt en la red social X, destacando el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el mandatario republicano.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K