Internacional

Arriban 248 migrantes a Islas Canarias; siete son bebés

Una semana de travesía fue lo que vivieron decenas de personas para llegar al archipiélago. Pese a que esta práctica es habitual, 28 personas mueren al día

  • 06
  • Noviembre
    2025

Después de siete días de travesía tras partir de Gambia, una embarcación precaria con 248 personas de origen subsahariano arribaron a la isla canaria de "El Hierro" durante este jueves.

Un barco de los servicios de emergencia acompañó a la embarcación hasta el muelle, luego de ser localizados a 1.5 millas de la costa.

De acuerdo con servicios sanitarios y de emergencia de la isla, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres; así como 63 mujeres y 32 menores de edad, siete de ellos bebés.

Todos ellos fueron atendidos en el propio puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de la Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias, servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Alrededor de 14,099 personas arribaron al archipiélago canario durante este 2025, mientras que 9,757 personas murieron durante su travesía, lo que promedia 28 decesos al día.


Comentarios

Etiquetas:
